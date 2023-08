La audiencia comenzó pasadas las 9.30 y Luciano "Bombita" Castro, esposado, ingresó a la sala 5 de Tribunales luego de haber sido detenido en su domicilio de Santa Lucía. En dicha audiencia se le notificó que quedó imputado por el delito de amenaza de bomba al Centro Cívico, el 23 de agosto en la mañana.

Si bien la jueza Verónica Chicón le dio la oportunidad de hablar cuando terminó el turno del fiscal Renato Roca y su defensora Carla Mut, él decidió no hablar.

Pero antes de que la letrada resolviera que pase 45 días en el Servicio Penitenciario Provincial de manera preventiva y confirmó 6 meses de investigación penal preparatoria, el joven de 28 años habló directamente a Diario de Cuyo y dijo: "Yo no he hecho nada, es más, los cables y las cosas que me han encontrado yo he estudiado electrónica".

Cuando la grabación había terminado gritó en los pasillos de Tribunales: "Soy inocente". Cabe destacar que su declaración se debe a que en el allanamiento a su casa, se secuestraron 13 chips de teléfonos y diferentes cables, lo que llamó la atención del fiscal y determinó la resolución de la jueza Chicón.