Los registros de las cámaras de seguridad compromenten a la cuidadora de una anciana con Alzheimer detenida por robarle un maletín con $450.000. La Policía apresó a ella, Verónica Cantos (30), y a su pareja, un sujeto de apellido Molina (35).

La víctima se llama Rosa Pinto de Curti, tiene 83 años y vive en el Barrio Jardín Municipal, en Capital. La presunta sustracción del dinero ocurrió el domingo 17 de este mes, en horas de la tarde. La familia había denunciado que Cantos había actuado con la complicidad de la otra cuidadora de la anciana, que es amiga suya, identificada como A.M.

Para ellos ambas idearon un plan cuando supieron de la existencia de un maletín con dinero destinado para los cuidados de la señora. La versión de la familia indica que ese día A.M. terminaba su turno a las 21.30, pero que su compañera, Cantos, apareció por la casa a eso de las 18.30, en teoría ya con el plan delictivo armado. A esa hora se encontraba también en la vivienda un nieto de 18 años de la anciana, a quien A.M. le pidió que fueran a un kiosco. Según la acusación, en ese momento Cantos aprovechó que quedó sola con la víctima, sacó el maletín y lo cargó en su Fiat 128 bordó que había estacionado en la puerta. "Ella había dejado la puerta abierta del auto. O sea que ya tenía la intención de guardar atrás el maletín", dijo una de las hijas de la anciana.

Luego de una serie de allanamientos, la policía logró incautar la suma de $135 mil pesos.

El que se dio cuenta de que faltaba la suma fue un hijo de Rosa. Fue ese mismo día, unas dos horas después. Como la casa cuenta con cámaras de seguridad, revisaron los registros, descubrieron la maniobra de las cuidadoras y ahí nomás se le fueron encima a A.M., que seguía en el hogar.

"Lloraba y decía que ellas no tenían nada que ver. Y cuando le mostramos los videos dijo que iba hablar con V.C. para hacerla entrar en razón y que lo devolviera. Pero ella fue cómplice, porque sacó a mi sobrino de la casa con la excusa de ir a comprar", lanzó la hija. Y agregó que posteriormente fue con sus tres hermanos al departamento donde viven las sospechosas para pedirles, por las buenas, el dinero: "Les dijimos que teníamos los videos y pruebas pero se negaron. Les suplicamos ya que la plata es para el cuidado de mi madre. Al no reconocer, llamamos en ese mismo momento a la Policía".

Los hijos también denunciaron el robo de ropa y que las trabajadoras hicieron desaparecer el pasado 28 de junio un caniche de Rosa "ya que no querían mascotas adentro y no son amantes de los animales". Ese perro todavía no aparece y por él ofrecen una recompensa de $10.000.

Las dos sospechosas hacía apenas 20 días que habían empezado a trabajar en la casa de la señora. Sin embargo, por el momento solamente Cantos fue apresada, al igual que su pareja, que en los registros aparece en el interior del Fiat 128.

En el video se puede ver a Cantos saliendo de la casa y caminando hacia el vehículo, donde guarda algo en la parte de atrás.

