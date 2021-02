En menos de dos años sufrió 8 robos, a pesar de las rejas, a pesar de las alarmas, a pesar de estar a poco más de dos cuadras de la seccional 6ta de Policía. Ayer en la madrugada ocurrió el último ataque: como siempre, le forzaron la reja, rompieron el cristal de una de las puertas y de la cámara frigorífica descolgaron tres piernas de vaca y también se llevaron varios kilos en distintos cortes de carne. De la caja, sustrajeron la plata para el cambio diario, unos $3.000. Pero Andrés Heredia resolvió que será la última vez que se amarga: "En menos de 2 años me robaron 8 veces y perdí al menos $700.000, unos $400.000 nomás en 10 balanzas que me llevaron... por eso me voy de este local, ya le dije al hombre que me alquila; no puedo estar trabajando para los delincuentes", dijo indignado.

Y agregó: "Lo que más me molesta es que los vecinos nos indicaron quiénes eran, una vez me dijeron que ofrecían una de las balanzas acá en la esquina y les avisamos, pero nunca recuperaron nada. Con decirle que hoy (por ayer) sólo vino a verme un policía. Yo no sé cómo funciona esto, pero una vez agarraron a uno y a la semana estaba suelto... es una vergüenza, acá hay muchas libertades para los delincuentes y ninguna seguridad para los que laburamos".

Todo pasó en el "Frigorífico El Rumbo" ubicado en Pasaje Patria, metros al Sur del cruce con Sarmiento, en Villa Krawse, Rawson. Allí, Heredia comenzó a alquilar el 1 de mayo de 2019, pero unos seis meses después comenzó a padecer una seguidilla de ataques que no pararon más. Al punto de que previo al robo de ayer, había sufrido otro más el sábado a última hora: "Sólo se llevaron unas moneditas de la caja, pero ahora he perdido unos $90.000 en carne, sin contar los daños, porque hay que reparar la puerta y la reja. Pero ya dije basta, estoy averiguando para alquilar en otro lado pero ahí no sigo más, así no se puede trabajar", concluyó. El caso es investigado en la seccional 6ta y la Brigada Sur.