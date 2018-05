Según la Policía, todo indica que el ladrón estudió la rutina del anciano para recién atacarlo en su tienda.

Don "Lito" se preparaba para cerrar su tienda en la esquina Noroeste de Jujuy y Santa Fe, en pleno centro capitalino, cuando se apareció el supuesto último cliente del día. Eran alrededor de las 20,30 del viernes. Tras el saludo de costumbre, el sujeto se mostró interesado en una mercadería específica, justo la que estaba a espaldas del comerciante. Fue la excusa ideal para sorprender a ese anciano de 84 años, identificado como Elio Etelbaum, porque cuando giró, el sujeto se le puso detrás, le atravesó un brazo al cuello y se lo llevó a la fuerza al interior del local, que conecta con la casa. Una corbata para atar sus manos, un pullover para cubrirle el rostro y la amenaza de que no se animara a resistirse porque le iba a ir peor, fueron suficientes para que la víctima obedeciera, dijeron fuentes policiales. Sabedor de que nada podía hacer contra ese sujeto pese a que -según la Policía- no usaba ningún arma, el propio dueño de casa le dijo al delincuente que el único dinero que tenía lo guardaba en una camisa dentro de su ropero, al menos $30.000.



Facilitó el trabajo de ese ladrón y probablemente el de un cómplice que hacía de campana en la puerta o dentro del local (a los policías les dijo que escuchó la voz de otra persona) con tal de que se fueran.



Un rato después, cuando los ruidos y las voces cesaron, Etelbaum se animó a salir hacia la calle a pedir ayuda y enseguida se llenó la esquina de policías.



"Lito" es conocido en esa esquina donde decidió continuar con su trabajo de comerciante para que los años no lo sorprendan quieto. Pero con lo que pasó anoche, es probable que cierre, indicaron.