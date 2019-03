Entraron a robar por un agujero entre las rejas sobre un pasillo.

Un comerciante capitalino vio arruinada su mañana por los selectivos gustos de al menos dos ladrones que atacaron su comercio ayer en la madrugada: le robaron 35 kilos de carne especial valuados en al menos 10.000 pesos. Y también las cosas de mayor valor que hallaron adentro: unos $5.000 y dos balanzas digitales. Huyeron por donde entraron, el agujero que abrieron entre las gruesas rejas que habían puesto sobre un pasillo del fondo, justamente para evitar los robos. El dueño del comercio estimó las pérdidas en más de 30.000 pesos.



La chocante sorpresa se llevó el comerciante Juan Montaño (27) ayer antes de las 10, en su local en la céntrica esquina de 9 de Julio y Jujuy, Capital. Mientras levantaba la persiana, vio a través de la vidriera que la registradora y algunas cosas estaban fuera de lugar y entonces supuso lo peor y no se equivocó.



‘Lo que más lamento es la carne, porque es una gran cantidad y de muy buena calidad‘, relató Montaño, padre de una nena de dos meses. Cuando fue al pasillo trasero en busca de más evidencias, encontró el enrejado forzado y dos cortes de carne que los delincuentes perdieron en la huida.



No es la primera vez que le roban. Hace un año, en el mismo lugar, le llevaron una punta de espalda y un corte entero de costeletas junto con un celular que había dejado adentro.

Montaño abrió su carnicería allí hace dos años y medio, y ayer se quejó de la poca seguridad que hay en esa zona, en la cual -dijo- los robos y asaltos son comunes en horas de la tarde debido, en parte, a la poca iluminación y al hecho de que allí no hay cámaras de seguridad. ‘Tengo miedo de que algún día entren cuando esté abierto y haya gente o yo esté con mi nena, no sé cómo podría reaccionar‘, cerró el comerciante, quien reforzará la seguridad en su negocio.