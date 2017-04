A plena luz del día, ladrones concretaron un descarado robo contra un taller mecánico situado en el costado Oeste de la plaza de Concepción, Capital. Enrique Cafaro, el damnificado, aseguró que los delincuentes cortaron los alambres que sostenían un portón de hierro de 10 m de largo por 2 m de alto que impedía el paso a una ampliación de su negocio y se lo llevaron. Y el ataque despertó malestar en el mecánico debido a que el hecho ocurrió a 50 m de la Seccional 2da.



El robo trascendió ayer, pero ocurrió entre las 13.30 y las 15 del último jueves en el taller que Cafaro tiene en calle Tucumán, al Norte de Cereceto, frente a la plaza de Concepción. El hombre relató que cerró al mediodía y en esa calle había bastante movimiento: al lado, empleados trabajaban en una heladería y una pizzería y enfrente, unos obreros contratados por el municipio.



Cuando el damnificado regresó a las 16, se topó con que el portón hecho con hierro del 16 había desaparecido del frente de la ampliación. Sorprendido, Cafaro fue a preguntar a la heladería y a la pizzería si habían visto algo, pero ninguno de los empleados observó nada extraño.



“El hombre que cuida la plaza llegó a las 15.10 y me dijo que a esa hora el portón ya no estaba. Para llevarse el portón tienen que haber sido por lo menos 6 personas y no entiendo cómo nadie vio nada. Hice la denuncia por robo y no acusé a nadie. La Policía demoró al encargado de la obra municipal y después ese hombre vino a increparme”, dijo Cafaro.