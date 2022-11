Indignados se encuentran los docentes y directivos de la escuela "Domingo de Oro" de Tupelí, departamento 25 de Mayo. Es que este miércoles debían realizar la muestra escolar anual pero en horas de la madrugada, malvivientes ingresaron e incendiaron todos los trabajos, además de las telas que las docentes habían colocado para ornamentar el ingreso y un tablero electrónico.

Fue el personal de servicio quien dio cuenta de los hechos cuando llegaron a la institución escolar a las 7.30 de la mañana. La puerta de ingreso estaba abierto y el servicio de energía eléctrica estaba cortado. Inmediatamente dieron aviso a la directora Alicia Cardona y a la policía. Cuando los efectivos policiales de la Comisaría 32da ingresaron, encontraron las ventanas rociadas con gasoil y papel mojado con ese combustible en el suelo.

"Al parecer tenían intenciones de que el daño fuese aún mayor pero por fortuna parece que el papel se apagó, sino el fuego hubiese alcanzado las cortinas y las bibliotecas, ahí sí hubiese terminado mucho peor", expresó Cardona. "Fue un atentado. No se llevaron nada, acá no ingresaron a robar, solo quisieron hacer daño", agregó la mujer teniendo en cuenta que no sustrajeron nada del edificio.

La escuela, de nivel primario, iba a realizar este miércoles la muestra escolar de las distintas áreas. Las docentes habían dejado todo listo con ornamentación de telas colgantes y carteles de bienvenida, lógicamente todo quedó en cenizas. "Es lamentable que pasen cosas así, todo el trabajo de los chicos que con tanto esfuerzo hicieron y querían mostrarlo, quedó en la nada", manifestó la directora.

Los docentes manifestaron su indignación teniendo en cuenta que la escuela, de jornada completa, cuenta co custodia policial las 24 horas. "Debían estar dos adicionales en ese momento, vamos a pedir explicaciones", comentó Cardona quien ya radicó la denuncia policial en la Seccional 32da. La actividad escolar se reanudarán con normalidad este jueves.