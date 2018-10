Atada. Los delincuentes ataron a la jubilada a una silla con un pañuelo y un cable de una estufa. Estuvieron aproximadamente media hora revisando cada rincón de la casa y luego escaparon con el jugoso botín.





Tres delincuentes encapuchados asaltaron a punta de arma a una jubilada en su casa de Rawson y le robaron unos $200.000 en joyas de oro y plata, dos televisores, un celular, las llaves de su auto y hasta ropa interior. La damnificada fue una señora de apellido Archilla (tiene 69 años y pidió reserva de su nombre), quien está convencida que los ladrones sabían que tenía joyas. "Vos tenés oro, tenés plata, tenés Rolex. Decinos dónde tenés todo", le repetían a la mujer mientras la tenían atada a una silla. El golpe fue el segundo a mujeres mayores en los últimos días (ver aparte).

La mayoría de las joyas fueron compradas por la mujer hace 2 años en un viaje a Europa.

El ataque contra Archilla ocurrió cerca de la 1 de la mañana de ayer, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 13 y López. La señora miraba televisión en la cocina cuando su perro comenzó a ladrar. Según su relato, abrió para ver qué pasaba y fue en ese momento cuando los asaltantes la sorprendieron y la metieron a la fuerza. Para que no gritara la tomaron de la cara, lastimándola. Luego la ataron a una silla con un pañuelo y el cable que le cortaron a una estufa, y le taparon la cabeza con unas toallas.



El calvario duró más o menos media hora, tiempo en el que los delincuentes dieron vuelta la casa entera. Los collares, pulseras, anillos y relojes estaban guardados en cajas de zapatos, en una habitación. Varias de esas joyas fueron compradas hace dos años en un viaje que hizo la mujer a Europa junto a su madre, ya fallecida, como un reloj Tissot de oro y plata que adquirió en Suiza y por el que pagó unos $100.000, comentó la damnificada.



"Mientras me tenían ahí en el piso yo les decía que no me lastimaran, que directamente me mataran", dijo Archilla.



Al parecer, los malvivientes escaparon con el jugoso botín en un vehículo, pues la mujer escuchó el ruido de un motor cuando salieron. Ahí se desató y llamó a la Policía. "Te da bronca, impotencia. Pero lo peor de todo es que quedás con un miedo terrible. Ahora no quiero salir ni a la esquina", admitió.



Pesquisas de las diferentes brigadas de investigación recabaron los datos aportados por la damnificada y ayer trabajaban para tratar de encontrar a los asaltantes. Efectivos de la División Criminalística además buscaron en la casa rastros que puedan ayudar a orientar la investigación.

>Una banda atacó a dos ancianas

Dos hermanas de apellido Salazar, de 76 y 79 años, se llevaron tremendo susto: dormían en su casa de Capital cuando fueron sorprendidas por una banda de delincuentes. Los sujetos (no supieron precisar a la Policía cuántos eran, pero sí que se trataba de varios y que hasta llevaban linternas) las apuntaron con armas, las amenazaron y finalmente escaparon con el poco dinero que el día anterior habían cobrado de una pensión, dijeron fuentes policiales.



Ocurrió en la madrugada del último sábado, en una vivienda ubicada en calle Alem, en Concepción. Cerca de las 5, los ladrones aprovecharon que la puerta del fondo estaba sin llave, entraron y se fueron directo a la habitación donde descansaban las hermanas. Una de ellas sufrió una lesión en un dedo cuando uno de los delincuentes le tironeó el monedero donde guardaba la plata, pero no fue nada grave.



Interviene la Seccional 2da.