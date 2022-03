Al menos dos delincuentes asaltaron cruelmente a una anciana en su casa de Rivadavia, donde la encañonaron, golpearon y ataron para alzarse con $10.000, joyas y una escopeta.

El golpe ocurrió a eso de las 5 de la mañana de este lunes, cuando la jubilada Adriana Noguera (77) se encontraba durmiendo. La vivienda está ubicada en una finca en el mismo predio donde funcionaba la antigua Bodega Noguera, sobre la calle Ignacio de La Roza, cerca del ingreso a La Bebida.

Arreglada. La puerta de la cocina, ya reparada. Esa parte "parchada" fue derribada a patadas.

Según familiares de la señora, los ladrones se hicieron paso al interior tras derribar a patadas la puerta de madera de la cocina. Y una vez adentro fueron muy violentos, al punto de que para despertar a la jubilada uno de ellos la tomó de los pelos, la arrojó al piso, se le tiró encima y colocó las manos en su boca para que no gritara.

Al parecer, con ese elemento los delincuentes primero intentaron palanquear la puerta.

Los malvivientes tenían sus rostros cubiertos y uno de ellos portaba un arma de fuego con la que le apuntaba a la mujer para exigirle dinero. La anciana les entregó los $10.000 que le quedaban de la jubilación, pero como no se conformaron la ataron de pies y manos con una soga, para amedrentarla más y para poder hacer ellos una búsqueda por toda la propiedad.

Los delincuentes sumaron al botín algunas joyas y también una escopeta marca Maverick calibre 12 que la víctima escondía debajo de su cama. La anciana la había adquirido legalmente hacía varios años y la tenía resgistrada y con papeles al día, explicaron desde su familia.

Los ladrones permanecieron entre 20 y 30 minutos en la casa. Luego escaparon. Mientras que la señora pudo salir a pedir ayuda una vez que consiguió desatarse. El que le dio una mano fue un camionero que pasaba por la calle y que solicitó auxilio en un puesto policial cercano, desde donde dieron aviso al 911.

Este portón de madera partieron los sujetos para salir a la calle. De fondo la calzada que se ve es la Ignacio de La Roza.

El caso es investigado por personal de la comisaría 34ta, y también tomaron parte en la investigación pesquisas de otras brigadas.

Una sobrina de la jubilada, llamada Paola, dijo que no es la primera vez que le roban a su tía. Pero las veces anteriores había sufrido escruches, es decir, ella no estaba en la propiedad al momento de los ataques. "Estoy muy angustiada y muy preocupada por ella. No puedo creer la inseguridad que hay acá. Me dio mucha impotencia ver a un ser querido golpeado y en un estado de nervios total. ¿Quién puede tener ese nivel de maldad como para golpear así a un anciano y de tratarlo de esa manera por $10.000?", se preguntó la chica.

Y continuó diciendo: "La han dejado muy mal porque le han gatillado en la cabeza y le han dicho que si hacía la denuncia la iban a matar. Está totalmente conmocionada y muy nerviosa"

Por último, pidió más presencia policial en la zona y el compromiso de aquellos que puedan tener información: "Pedimos que si alguien sabe algo denuncie, al igual que si les ofrecen la escopeta".