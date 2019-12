Despoblado. La zona donde está el local asaltado, en el Loteo Bloise, recién está en etapa de urbanización.

Ocurrió en el Loteo Bloise, minutos antes de que cerraran el local. El sujeto, que actuó a cara descubierta, escapó con un cómplice en una moto. No hay detenidos.

La bronca de Fabricio Quiroga (26) y su novia es que hace menos de un año abrieron el local y ya fueron víctimas de la inseguridad. Fue sobre las 22.10 del último lunes, minutos antes de que cerraran el minimarket que tienen en el Loteo Bloise de Rivadavia, sobre la calle Arturo Illia.



A la pareja le pareció sospechoso que dos sujetos pararan la moto en la vereda y luego no hicieran otra cosa que prestar atención a lo que pasaba en el comercio. Instantes después supieron que en realidad lo que esperaban esos hombres era que no hubiera clientes, porque apenas salió el último comprador uno de ellos decidió dar el golpe.



"Uno ingresó y el otro se quedó afuera con la moto. El que entró tenía la cara descubierta, era un pendejo. Me pidió unos cigarrillos pero ahí nomás de la ropa sacó un arma", comentó Quiroga, quien en ese momento estaba acompañado por su novia, ambos detrás del mostrador.



El delincuente le exigió dinero y el muchacho no se resistió: "Yo le di todo, mirá si me tiraba o me hacía algo", dijo. El ladrón se llevó toda la plata que había en la caja, que calculan que eran unos $5.000 o menos.



Luego salió y se subió a la moto donde lo esperaba su cómplice, y huyeron por Illia en dirección al Oeste.



"Es la primera vez que nos pasa. Es una lástima, le ponemos mucho esfuerzo, nos da mucha bronca por cómo están las cosas", afirmó Quiroga. La pareja analiza ahora tomar algunas medidas, como atender detrás de las rejas cuando caiga la noche.



Mientras, en la seccional 13ra y con la ayuda de otras brigadas investigan para dar con los malvivientes. El minimarket no cuenta con cámaras de seguridad, pero ayer los pesquisas rastreaban la zona.