Dos mujeres fueron halladas muertas en un departamento de La Plata el fin de semana y si bien la primera hipótesis indicaba que habían sufrido una intoxicación con monóxido de carbono, la familia denuncia que pudo haber un tercero involucrado en los fallecimientos.

El hecho fue descubierto el domingo por la tarde por la hermana de una de ellas que, tras cinco días de no tener noticias de ellas, se había acercado al departamento donde vivían Natalia Quesada, de 47 años, y Carla García, de 46, ubicado sobre la calle 58, entre 28 y 29.

De acuerdo a lo que lo investigadores pudieron reconstruir, la hermana de Natalia, Sandra, golpeó la puerta y no obtuvo respuesta alguna, pero notó que las llaves estaban colocadas del lado de adentro, detalló el medio local 0221.

Al creer que las mujeres estarían descansando, la hermana de regresó a verlas unas horas más tarde y advirtió que las llaves ya no estaban en la cerradura y que la puerta estaba abierta. Al ingresar en el departamento, notó un intenso olor a gas y entonces las encontró. Las dos estaban muertas: una de ellas, recostada en el sillón; la otra, en la cama de su habitación.

Tras llamar al 911, los investigadores constataron que el departamento no estaba revuelto, por lo que podrían no haber habido un robo y lanzaron una primera hipótesis sobre la posible muerte por monóxido de carbono. Pero debido a que las ventanas estaban tapadas con cartones y a que tanto las hornallas de la cocina, así como el horno y la estufa, estaban encendidas, las familias de ambas creen que hubo un tercero involucrado.

Desde un posteo en Facebook, Sandra, la hermana de Natalia Quesada, expresó su dolor: “Mi hermana mayor, mi compañera, mi hermana, me duele el alma haberte encontrado tan tarde. No encuentro explicación, no lo puedo creer. Dejaste un inmenso dolor y un vacío en mí y en toda mi familia. Por qué te pasó eso, no lo sé. Solo sé que vos no te quitaste la vida, sé que no. Solo le pido a Dios que tenga piedad y te tenga en la gloria y puedas descansar en Paz, mi querida hermana. QDEP Naty Quesada”.

Los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis de lo que les podría haber ocurrido. La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI N°15 del Departamento Judicial de La Plata y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.