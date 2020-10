Fue una reacción valiente pero a la vez peligrosa, porque en eso que se abalanzó contra los ladrones para evitar que le robaran la bicicleta recibió un puntazo en el pecho que por muy poco no terminó en una fatalidad.

La víctima fue Hugo Díaz, un estudiante de 19 años que durante los primeros minutos de ayer pedaleaba hasta su casa en el Barrio Conjunto VI de Rawson. Había estado en el centro con unos amigos y a esa hora volvía, sin imaginarse jamás que cerca del destino iba a ser asaltado.

El ataque ocurrió a eso de las 0.30 en la calle General Acha, unos 200 metros al Norte de Progreso, en Rawson.

"Dos tipos que andaban en moto se pararon al costado de la calle, uno se puso en el medio como para frenarme y cuando lo quise esquivar me caí", relató Díaz a este diario. Y siguió: "Cuando estaba en el piso el tipo fue a decirme que me fuera, que les dejara la bici. Yo me hice un poco para atrás pero después fui y los enfrenté".

En el momento en que el chico se abalanzó contra el malviviente que pretendía hacerse con su bicicleta MTB Colner rodado 26 fue apuñalado en el pecho, pero por la adrenalina y los nervios recién se dio cuenta que tenía sangre en la remera minutos después, cuando los motochorros ya habían huido.

"Tuve la suerte de que justo pasaba otra moto y los tipos se fueron, sin robarme nada", sostuvo.

Díaz siguió pedaleando hasta su casa y al llegar fue auxiliado por su familia. Desde ahí fueron en una movilidad particular hasta el Centro de Adiestramiento René Favaloro, donde le limpiaron la herida. Luego una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Rawson, para una atención más compleja. El puntazo fue en la parte derecha del pecho y por fortuna no alcanzó ningún órgano. Le hicieron dos puntos de sutura y a las 3.30 recibió el alta.

Según la víctima, los delincuentes se movilizaban en una moto color oscuro de baja cilindrada y, a raíz de que tenían los cascos puestos, no pudo brindar a los investigadores detalles sobre su apariencia.

La denuncia fue radicada en la seccional 36ta, desde donde investigan para esclarecer el caso.

"Es la primera vez que me pasa. Fue raro, no tuve miedo, cuando me dijeron que me alejara me dio bronca y me decidí a encararlos. La verdad es que pudo ser peor", concluyó Díaz