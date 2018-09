La casa. Uno de los delincuentes golpeó la puerta del frente y engañó al anciano diciéndole que le iba a instalar un cable. Luego entraron dos más, lo golpearon y escaparon con $30.000 que sustrajeron de una habitación.

Un anciano de 86 años sufrió ayer un violento asalto en su casa de Capital. Después de engañarlo para que abriera la puerta, delincuentes a cara descubierta lo golpearon y le robaron $30.000 en efectivo, dijeron fuentes policiales. La víctima, identificada como Miguel Rodríguez, fue trasladado al Hospital Rawson y horas después recibió el alta.



Todo ocurrió a las 12.20, en una casa ubicada en calle Sarmiento, metros al Sur de Fray Mamerto Esquiú. Allí vive Rodríguez con un hijo, pero cuando los malvivientes cometieron el golpe el anciano estaba solo. Según el relato de los voceros, un sujeto golpeó la puerta y se presentó diciendo que era un operario que iba a "colocar un cable".

Al parecer, ninguno de los 3 sujetos que entraron estaba armado

Con esa mentira logró engañar a Rodríguez, entró al hogar y en cuestión de segundos le hizo saber que en realidad no estaba ahí para hacer ninguna instalación: lo amenazó y le pidió que entregase todo el dinero que tuviera, indicaron fuentes policiales. Para ese entonces ya habían ingresado a la casa al menos dos delincuentes más, según la denuncia de la víctima, quien además dijo a la Policía que los sujetos no estaban armados, o al menos ninguno le mostró o le pudo ver algún tipo de arma.



No se sabe si Rodríguez no quería entregar el dinero o si en realidad por los entendibles nervios de la situación no respondió al pedido de los ladrones. Lo cierto es que eso le terminó costando varios golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza, pero que afortunadamente no pusieron en riesgo su vida.



El hijo del anciano fue el que llegó a la casa después del asalto, a eso de las 12.45, y se llevó un gran susto: su padre golpeado, que casi no podía hablar por su estado de shock, y toda la vivienda revuelta. De una de las habitaciones los malvivientes sustrajeron la plata, indicaron voceros policiales.



La investigación quedó en manos de la Seccional 3ra.