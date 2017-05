En la mira. Jorge Plaza está señalado por el supuesto abuso contra cuatro alumnas, pero negó haber hecho tal cosa.



Las cuatro alumnas de los primeros años de la Escuela de Enología que señalaron al profesor de Tecnología Jorge Plaza por supuestos abusos sexuales ratificaron ayer sus dichos al ser entrevistadas con el sistema de la Cámara Gesell, dijeron fuentes judiciales.



Pero como no revelaron comportamientos más graves que simples manoseos o situaciones parecidas, el docente podría recuperar su libertad, indicaron.

Es porque el delito que le atribuyen fue calificado como abuso sexual simple, agravado por su condición de educador, lo que deja una escala penal tentativa de entre 3 y 10 años de cárcel.

El docente podría quedar libre porque el mínimo de la pena, 3 años, permite la libertad siempre que no tenga condenas inmediatas previas, y Plaza no las tiene.



Por todas esas razones su defensor, Juan Bautista Bueno de la Cruz, ya le pidió al juez de Instrucción, Martín Heredia Zaldo, que lo ponga en libertad mientras sigue la investigación.

El profesor negó públicamente haber cometido delito alguno. Y a través de su defensor Bueno de la Cruz, también presentó una psicóloga particular que ayer participó también de las entrevistas a las niñas.



Ahora, resta conocer el informe de esas profesionales sobre el testimonio de las chicas, sobre los cuales Plaza está dispuesto a dar su versión.