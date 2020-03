Delincuentes ingresaron a una agencia de autos usados situada en Capital y sustrajeron alrededor de $400.000 en efectivo que estaban ocultos en el baúl de unos de los vehículos, dijeron fuentes policiales y lo confirmaron las propias víctimas.

El hecho ocurrió en la noche del último viernes, en "Nayar Cars", ubicada en Alem 1082 Sur, en Trinidad. La víctima fue Jorge Gastón Nayar (35), pero el que descubrió el ataque fue su padre Nicolás (65), cuando a eso de las 10 del sábado fue por el local (ambos son los dueños) y se encontró con las luces apagadas y una puerta forzada.

"Le llamé por teléfono a mi hijo para ver si él había apagado las luces y me dijo que no. Después me di cuenta que la puerta de la oficina estaba forzada", dijo Nicolás.

Hasta anoche el caso no tenía detenidos. Una cámara de una casa puede resultar clave.

De inmediato su hijo fue hasta la agencia y confirmó su peor sospecha: no estaban los $400.000 que había ocultado en el baúl de un Toyota Corolla. La plata estaba en una pequeña caja, era producto de unas ventas y fue lo único que se llevaron los malvivientes, que al parecer para entrar treparon el portón del frente y pasaron por el espacio que queda entre la parte superior y el techo, según la hipótesis de los damnificados.

"Nos llama la atención que hayan encontrado la plata, pensamos que es alguien que conoce los movimientos. Los autos al igual que el Corolla estaban sin llave. Han abierto varios, una Toyota, una Partner, también corrieron un Fiat Uno. Uno no sabe qué pensar, en una de esas capaz que intentaron llevarse los auxilios, no sé la verdad, a veces chorean lo que venga", sostuvo el hombre.

Los Nayar cerraron el local a las 21.30 del viernes. Un vecino dijo que sobre las 0 del sábado ya vio que las luces estaban apagadas, por lo que creen que el robo fue en ese interín.

"A mi hijo le dio un ataque de llanto, de ira. Él está construyendo y esa plata era para eso. Yo le digo que se tranquilice, que ya lo vamos a solucionar. Pero bueno, da bronca, él se c... laburando, a veces no se compra un lomo por no gastar, porque quiere terminar lo que está construyendo, y ahora le pasa esto. Le c... la vida al pibe, se la arruinan", lanzó el padre, enfurecido.

"Envenenado" dijo estar Nicolás Nayar, por el robo que sufrió en la agencia que tiene junto a su hijo.



La denuncia fue radicada en la seccional 3ra y también trabajan en el caso pesquisas de las brigadas de investigación de la Central de Policía. Los investigadores buscaban testigos y también pistas en las cámaras de seguridad de casas o comercios de la zona.

Además, peritos de la División Criminalística levantaron huellas y otras pruebas que puedan ayudar a esclarecer el hecho y dar con los delincuentes.

ANTECEDENTE

Hace poco más de un mes la delincuencia ya había castigado a los Nayar. En un descuido, mientras ellos se encontraban en la agencia, alguien sustrajo de una oficina unos $130.000 en efectivo. Aquella vez, pusieron la mira en una persona del entorno familiar e incluso acercaron pruebas a la Policía, pero "no hicieron nada", dijo Nicolás. "Tengo la concesionaria hace alrededor de 30 años y nunca habían robado, estas dos fueron las únicas veces", cerró.