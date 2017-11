Patrullaje. Después de que se conociera el robo, la Policía dispuso que se hagan patrullajes continuos por la casa de Daniel Martinazzo.



La delincuencia también golpea a personajes públicos y encumbrados deportistas de la provincia. Es el caso del excampeón del mundo y actual dirigente del hockey, Daniel Martinazzo, quien junto a su familia fueron víctimas de un robo tipo "escruche" en su domicilio en Desamparados, Capital. Como en otros tantos casos, los ladrones entraron cuando ellos no estaban, violentaron uno de los accesos a la vivienda y se llevaron la ropa y algún que otro artefactos electrónico.



Sobre esto último no se tiene detalle, dado que la familia Martinazzo no quiso hablar del hecho y en consonancia con esto la Policía no brindó mucha información al respecto. Es que el ex campeón del mundo de hockey sobre patines, en 1978 y 1984, y actual dirigente internacional no quería darle trascendencia pública, dijo su hijo. Fuentes del caso explicaron que se sabe que robaron una consola de juego Play Station IV y diversas prendas de vestir, pero no tienen datos reales sobre si se llevaron dinero, joyas y otros artefactos porque los damnificados tampoco dieron detalles.



De lo que sí existe certeza es que la novedad del robo se conoció el jueves a la noche, alrededor de las 22, cuando uno de los integrantes de la familia llegó al domicilio ubicado en Lateral Oeste de Avenida de Circunvalación, entre Libertador e Ignacio de La Roza, y se encontró con todo el desorden, explicaron en la Policía. Según los mismos investigadores, los ladrones aparentemente saltaron el portón del frente, caminaron hasta la parte trasera de la casa y ahí forzaron una puerta para ingresar a la vivienda, todo esto aprovechando que la propiedad no cuenta con sistema de alarma. El caso es investigado por policías de la Brigada de la Central, la Brigada Norte y la Seccional 4ta, además dispusieron un patrullaje por el domicilio, confirmaron en la Policía.