Una de las más desagradables sorpresas se llevó una familia de Rivadavia al regresar a su casa la noche del viernes: al ingresar, encontraron todo revuelto y lo peor, la falta de unos 350.000 pesos y otras cosas de valor que había en la vivienda.



Según la Policía, todo se descubrió alrededor de las 22 del viernes en la casa donde vive Alejandro Carrascosa y su familia, el complejo privado Portalba, Rivadavia.



Al parecer, al menos un delincuente ingresó al complejo privado por el fondo, luego de trepar un muro perimetral, y se metió a la casa de los damnificados tras romper una ventana, dijeron fuentes policiales.



El caso fue denunciado en el acto en la seccional 13ra de Rivadavia, pero enseguida tomaron intervención pesquisas de Robos y Hurtos de la Central de Policía y los de distintas brigadas de investigaciones, como la Norte.



En la investigación también tomó parte personal de la División Criminalística, en busca de algún rastro o pista que pueda orientar la pesquisa, como la detección de alguna huella digital.



En paralelo, los investigadores se adentraron en el barrio y alrededores con la intención de buscar algún testigo que pudiera indicarles sobre la presencia de algún sospechoso durante las horas en que la familia afectada no estuvo en su casa.



También indagaban para saber si existían registros en cámaras de seguridad de la Fuerza cercanas a la casa de las víctimas o en las de algún vecino que pudiera haber captado alguna actividad fuera de lo normal.



Una cuestión no menor para los pesquisas es el hecho de que el o los ladrones se concentraran en la casa de Carrascosa y específicamente en el dinero que guardaba, y por eso no descartaban que pudieran haber sabido sobre la presencia de esa importante suma en la vivienda.

Los pesquisas no descartan que los ladrones supieran que en la casa atacada estaba esa importante suma.

