Suciedad, desorden, animales sueltos, un colchón en el piso, DVD con películas para adultos y libretas donde anotaba nombres y montos de las deudas a cobrar. Ese fue el escenario que encontraron los investigadores cuando ingresaron a la propiedad de Nicolás Gil Pereg, el israelí acusado de matar a su madre Pyrhia Saroussy, de 63 años, y su tía Lily Pereg, de 54.

El hombre de 37 años, que está preso en el penal de San Felipe por el brutal doble crimen, vivía como un indigente en un extenso predio ubicado en calle Roca al 600 de Guaymallén (Gran Mendoza). Y las primeras imágenes que se conocen del lugar ratifican esas condiciones infrahumanas.

Las fotos inéditas fueron publicadas por el diario australiano The Daily Telegraph, que las habría obtenido a través de una fuente local o de los familiares de las víctimas que viajaron a Mendoza tras la denuncia por desaparición de las mujeres que puso el propio Gil Pereg.

En su precaria vivienda, Gil Pereg no tenía servicios básicos ni muebles. Dormía en un colchón tirado en el piso, rodeado de gatos y mugre. Las imágenes muestran cajas apiladas, bolsas y botellas desparramadas, cajas con alimento para animales y desperdicios.

El aspecto personal de Gil Pereg y su estilo de vida cercano a la indigencia sorprendió a los investigadores, que en el primer allanamiento realizado en el domicilio encontraron y secuestraron el equivalente a casi 3 millones de pesos en moneda extranjera y algunas armas de fuego.

En este sentido la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien llevó adelante la investigación, declaró al diario Los Andes que "en su testimonio, lo primero que me extrañó fue que reclamaba sus armas y la plata, porque se le secuestraron 45 mil dólares y también euros, pero no me exigía que buscara a su mamá y a su tía".

Las autoridades que siguieron cada paso de la investigación aseguran que Gil Pereg tiene un coeficiente intelectual superior al promedio. El hombre además no tenía empleo formal y se presume que el dinero que le encontraron provenía de varias rutas, como la venta de empresas fantasmas que creó en Mendoza a nombre de su madre o con socios locales, los dólares que le enviaba Saroussy desde Israel y las ganancias por los préstamos informales.

Una de las imágenes que se difundieron en las últimas horas confirma esa última hipótesis. En una libreta, figuran los nombre de pila de personas a las que les había prestado dinero, los intereses, la moneda y el plazo de devolución. En sólo una hoja de ese cuaderno, la cifra superaba los 100.000 dólares. En otra, Gil Pereg anotó préstamos en pesos en la ciudad bonaerense de San Vicente.

En el lugar también había varias cartucheras de armas. Gil Pereg tenía registradas más de 40, pero en los operativos sólo encontraron tres.

Los investigadores creen que planificó el asesinato de sus familiares cuando se enteró que viajarían a Mendoza para visitarlo. Por eso, tres días antes de la llegada de las mujeres, denunció ante la Justicia el robo de una pistola calibre .9mm y dos armas calibre .38.

Pero los pesquisas encontraron esas armas en uno de los allanamientos y luego comprobaron, a través de los peritajes, que con una de ellas asesinó a su tía. A su madre la mató a golpes.

Los crímenes habrían ocurrido el 12 de enero. El viernes 18 fue detenido y al día siguiente los efectivos encontraron los cuerpos de las mujeres.