Un joven que entregó 7.000 dólares y un auto Fiat Duna por un terreno en Ullum denunció que fue estafado porque el lugar no era propiedad de quien se lo vendió, mientras que otro hombre cayó en la red cuando compró el Duna que luego tuvo que entregar a la Policía por su vinculación con el ilícito. Ambos se quejaron de la Justicia de San Juan porque dicen que la causa está estancada en el 3er Juzgado de Instrucción.

Las dos personas denunciadas por Agustín (24 años, pidió reserva de su apellido) son Fabián Godoy, quien decía ser dueño del terreno de 366,40 m2 situado sobre la Ruta Provincial 14. Y Oscar Camacho, supuesto empleado bancario y agente inmobiliario, quien ofrecía el terreno y quien se encargó de oficiar la transacción.

Según Agustín, que vive en Rivadavia, en octubre del año pasado se contactó por Facebook con Camacho, para pedirle información por el terreno que había publicado en venta por un valor de $1.500.000. Tanto a él como a su familia les interesó y el 8 de ese mes el muchacho se reunió con Camacho y Godoy, quienes le dijeron de ir ese mismo día viernes (era feriado) a una escribanía de Capital, en la zona de Avenida Córdoba y Jujuy. En ese lugar se labró un boleto de compra y venta y Agustín hizo entrega de los 7.000 dólares y al día siguiente el Duna SDL 1.3 modelo ‘93 que estaba a nombre de su hermano, al que se lo valuaron en $250.000. Hasta ese momento todo parecía marchar bien, incluso unos diez días después el joven le entregó la mitad de la comisión (100 USD) a Camacho. Sin embargo, la situación empezó a perder claridad porque Godoy demoraba en hacerle entrega de la escritura. Y las averiguaciones de Agustín confirmaron sus sospechas: al consultar con escribano conocido, supo que la propiedad estaba a nombre de otra familia. Según el chico, reclamó insistentemente a Camacho pero lo único que logró fue recuperar el dinero de la comisión. Mientras que Godoy primero puso excusas y luego dejó de atenderle el teléfono.

El Fiat Duna que Agustín entregó como parte de pago.

La denuncia fue radicada en Defraudaciones y Estafas el pasado 25 de abril y a la fecha, según la víctima, no tuvo mayores novedades. “Me estafó Fabián Godoy y Oscar Camacho fue su cómplice. Ahora quiero recuperar mi plata y mi auto, y que se mueva la Justicia”, pidió.

EL AUTO

La otra víctima se llama Víctor Aciar (55, con domicilio en Capital), quien el 19 de marzo de este año, tras interesarse en un aviso publicado en Facebook, compró el Fiat Duna en el “Lavadero Los Castros”, que funciona en Rawson, sobre calle Mendoza. En realidad lo permutó por un Renault 11 y una moto Zanella 150cc (ambos vehículos tasados en $300.000), sin imaginarse que poco más de un mes después, el 28 de mayo, a su nuevo auto lo iba tener que entregar voluntariamente por los problemas que podía acarrearle.

El aviso que Víctor Aciar vio en Facebook. Al auto lo compró sin saber que estaba vinculado a una estafa.

“Una vez que compré el auto me empezaron a vueltear con el tema de los papeles. Busqué un gestor y dimos con la dirección del titular. Ahí me enteré de todo y decidí hacer entrega del auto a la Policía y hacer la denuncia a la gente del lavadero, que son Diego o Ever Videla y Franco Ocaña Tello”, explicó Aciar, que se dedica a reparar electrodomésticos. “Ahora me quedé sin laburo, no tengo cómo trasladarme a los domicilios”, se quejó. Y cerró, muy enfadado: “Dejan morir las causas, el juez no se mueve y eso no puede ser así”.