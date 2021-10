Victor Hugo Díaz fue condenado hoy martes en el juicio oral en el que se demostró que violó a su ex pareja el pasado 26 de febrero. Esa noche, Díaz entró a la casa donde reside hoy la víctima -en Cochagual, departamento Sarmiento- y aprovechando que estaba sola, la sometió sexualmente en la habitación de sus hijos.

Luego de 11 años de convivencia, periodo en el que nacieron dos hijos (de 14 y 10 años de edad actualmente), la pareja se rompió por las continuas agresiones del sujeto. Como antecedente, el 15 de marzo de 2018 la titular del Juzgado de Paz de Sarmiento conminó a Díaz a no generar malestar y/o daño a la integridad física como psicológica de la damnificada.

Pero la orden judicial no detuvo a Díaz la noche del viernes 26 de febrero de este año. No vio a nadie en la casa, la puerta de ingreso estaba sin traba y entró al comedor. Su ex pareja salió del baño, envuelta en una toalla y cuando se lo encontró inesperadamente, le rogó que se fuera. Lejos de eso, Díaz la empujó hasta la habitación de sus hijos y allí la violó, para luego salir huyendo.

Díaz estuvo 3 meses prófugo y la denuncia en su contra, en la madrugada del 27 de febrero, fue el primer abuso sexual que recibió el sistema acusatorio del Poder Judicial sanjuanino. Hoy Díaz fue condenado a una pena de 6 años de prisión.