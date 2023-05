La historia sentimental que M.Y.Z.H (una estudiante de 20 años) había mantenido con un joven de su zona, en Rawson, había terminado. Pronto, el devenir de la vida puso a ese mismo muchacho en una nueva relación con una chica de 17 años, pero a su ex, el curso que habían tomado los hechos no le cerró. Es más, todo indica que guiada por el despecho, la bronca o algún sentimiento no bueno hacia la nueva pareja de su antiguo novio (un joven que actualmente está preso, dijeron fuentes judiciales), decidió hacerle padecer uno de los peores momentos de su vida: creó un perfil falso en Facebook y subió en "historias" dos fotos de la menor completamente desnuda (en una de ellas se leyó la leyenda "arruina guacho") y las publicó sin ninguna restricción, de manera que quienes no eran "amigos" podían verlas. Luego, les mandó solicitudes de amistad a los amigos y parientes de la víctima, que pronto quedó sumida en una profunda vergüenza al saber de sus imágenes íntimas desperdigadas por ahí; tan afectada quedó que hasta se negó a salir de su casa.

Enterada del escándalo en noviembre pasado, su mamá puso la denuncia en la UFI Anivi que dirige el fiscal Duilio Ejarque. Y ayer, 6 meses después del hecho, la imputada decidió no ir a un juicio oral y público y acordar un proceso abreviado con el fiscal a través de su defensor oficial César Oro (y su ayudante de Defensa, Lucas Quiroga). En ese acuerdo, admitió haber cometido el delito de publicación de representaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes, y aceptó recibir 3 años sin encierro, pena que finalmente le impuso el juez de Garantías, Alberto Caballero.

Tras la denuncia, la investigación Fiscal estableció que justo a las 8,24 del 14 de noviembre pasado, la ahora condenada creó una cuenta de Facebook a nombre de "Ángel Tapia". Y que enseguida publicó dos fotos de la novia de su expareja, totalmente desnuda, para luego enviar solicitudes de amistad a los amigos y familiares de esa chica. Conseguido su propósito, sobre las 14 de ese mismo día cerró la cuenta.

Sin embargo un rastrillaje informático puso al descubierto la dirección electrónica de la que provino la difusión de la información y hasta el número telefónico que había sido utilizado para la maniobra. Cuando los pesquisas le cayeron encima, le secuestraron su teléfono y ahí descubrieron las fotos de la jovencita desnuda que habían sido divulgadas por Facebook.

¿Cómo consiguió esas fotos? Es un punto que quedó sin cerrar para los pesquisas, pero algunos no descartan que las pudiera haber conseguido de su expareja.