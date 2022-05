Este lunes, en el Sistema Acusatorio se conoció una sentencia contra un hombre que abusó de una sobrina en medio de un festejo familiar que terminó en un escándalo. Le imputaron abuso sexual simple (tocamientos) y recibió la pena de 8 meses de prisión en suspenso, además de no poder acercarse o tomar contacto por cualquier vía con la menor por el término de dos años.

De la causa, se desprendió que los hechos sucedieron el 12 de noviembre del 2021, cuando a eso de las 23:50 hs la denunciante se encontraba con su hija, un hijo y su pareja en el domicilio de unos amigos, celebrando su aniversario de casados.

La víctima le dijo a su mamá que estaba aburrida y que se iba a descansar al auto. Una hora después, la adolescente vuelve llorando y sacudiéndose el cuerpo y le dice muy angustiada “mami vámonos”, entonces le pregunta qué le había pasado y no le quería decir, pero le insistió y le dijo “yo estaba durmiendo y el tío -no se lo nombra para preservar la identidad de la víctima- abrió la puerta del auto, me levantó la remera y me tocó los pechos”.

Luego de eso, la pareja increpó al hombre y luego denunció el abuso.