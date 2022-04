En la jornada de este jueves, mediante un juicio abreviado del Sistema Acusatorio, un sujeto fue condenado a seis meses de prisión efectiva por golpear a su ahora expareja.

Según fuentes judiciales, el imputado Gustavo Daniel Firmapaz mantuvo una relación durante tres años con la denunciante y tuvieron dos hijos. Hubo varios episodios de violencia física, quedando el hombre detenido por uno de ellos durante 6 meses por desfiguración de rostro.

Luego, al recuperar la libertad el 14 de julio del año pasado, Firmapaz regresó a vivir con la damnificada. El tiempo pasó y el 2 de marzo del 2022, siendo alrededor de las 16 y mientras la denunciante se encontraba saliendo de su domicilio, se cruzó con el agresor, quien se estaba acercando a la casa y logró interceptarla justo en la calle.

De una manera muy violenta, la tomó con sus manos del cuello, la levantó y la llevó hasta el interior de la vivienda. Una vez adentro, la arrojó sobre una cama, se le subió arriba y comenzó a asfixiarla, además de doblarle los brazos y piernas. En ese momento, la amenazó diciéndole que "vos querés meterme en el Penal, me querés arruinar, si no me dejás ver a los niños te mato".

Uno de los observó la situación y llamó al 911, haciéndose presente personal policial, pero el agresor ya había abandonado el lugar. Este lunes, mediante un juicio abreviado, el sujeto fue condenado a seis meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo.