El abogado y consultor peruano Iván Nolazco recordó que eran casi las cinco de la tarde del domingo y que miraba junto a su hijo el partido de Alemania contra España por el mundial, cuando un estruendo "como una bomba" lo levantó, literalmente, de la cama en la que estaba sentado. Su hijo le dijo que se tranquilizara, que pudo ser un temblor, pero cuando salieron y bajó desde el segundo piso del consorcio de departamentos en el que vive desde 2020, en O'Higgins metros al Este de avenida Rioja, en Capital, se topó con las llamas que parecían salir de dos departamentos del primer piso y una imagen que se le fijó en su mente y aún le quita el sueño: su vecina del departamento 7 en el primer piso, Melina Romero (39) con su corpiño en llamas, sin cabello y sin cejas, con la mirada perdida, en shock, con dos palabras como muletilla: "socorro, auxilio". Con varios vecinos sufrieron el problema de no encontrar agua para ayudar a esa mujer y hasta tuvieron que forzar la puerta de rejas de ingreso al consorcio, porque también se había cortado la electricidad y quedó trabada. Otro vecino con un matafuegos controló finalmente las llamas, pero hubo que "esperar como media hora" -dijo- a que llegara la ambulancia.

Un perito de Ecogas comenzó ayer los trabajos para esclarecer el caso.

Cuando todo pareció calmarse, restos de puertas, ventanas, vidrios y mampostería estaban esparcidos por pasillos, escaleras y el piso del edificio.

"Fue espantoso, es la primera vez que me sucede algo tan fuerte", dijo ayer Iván Nolazco, para luego pasar a cuestionar abiertamente a los responsables de ese edificio: "Desde el 22 de septiembre que estaba el problema del olor a gas por una pérdida, una vez fuimos con Melina a ver al administrador Alejandro Panella y no nos atendió. Nos cansamos de llamar y reclamar al administrador y a la inmobiliaria 'Nuevo Concepto' y nunca nos dieron una solución", aseguró Nolazco. Y agregó: "Tengo entendido que este consorcio no está inscripto en la AFIP y figura como terreno baldío... a nosotros no nos dan un recibo en legal forma por el pago del alquiler. Cuando yo me vine a vivir acá tuve que cambiar todas las conexiones del gas".

La puerta destruida del departamento de la víctima

A causa de la explosión, Melina terminó con todo el cuerpo quemado (su perrito se quemó pero se salvó) y tan graves resultaron las lesiones que sufrió, que el lunes sobre las 22 dejó de existir. "Melina era una chica increíble, muy buena persona, murió sin tener la culpa de nada", se lamentó Nolazco.

Desde ese momento, la causa pasó a la UFI de Delitos Especiales que dirige el fiscal coordinador Adrián Riveros. Desde esa Fiscalía ya venían siguiendo el caso y en el acto pusieron en marcha una serie de medidas de prueba para determinar si alguien debe o no ser responsabilizado por un posible homicidio culposo.

Los restos que llegaron hasta la vereda tras la explosión.

Las declaraciones de los vecinos de ese edificio y la pericia que realizarán Bomberos, Ecogas y Criminalística figuran como pruebas claves para esclarecer el caso.

El trabajo pericial comenzó ayer, cuando "detectaron fallas en el medidor", indicaron vecinos y fuentes del caso. Ahora resta chequear toda la instalación para saber si sólo en el departamento de la víctima había fugas de gas.

Los vecinos estaban convenidos de que la explosión en el departamento de Melina no ocurrió por una falla en el termotanque o la cocina ("estaban intactos", dijeron), sino por una posible fuga en las cañerías empotradas en la pared.