La mujer que crió desde pequeño al supuesto abusador que se quitó la vida en Chimbas lanzó explosivas declaraciones en diálogo con este diario: "Lo hizo para proteger a su mujer e hija".

La mujer no es identificada para preservar su integridad. Dijo que su hijo (la llama así), un hombre de 40 años que trabajaba como jornalero, se suicidó "por miedo a lo que iban a pasar su mujer y la niñita, se mató para que no le hagan nada a ellas".

El pasado lunes, personal de la UFI Delitos Especiales fue convocado por el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada que está entre el barrio 2 de Abril y Los Cardos, en Chimbas. Se trataba de J.A (40), señalado por una sobrina de 14 años que dijo que había sido atacada sexualmente por él desde que tenía 11.

Según fuentes judiciales, el hombre no estaba imputado se habían disparado averiguaciones de rigor. La persona que lo crió afirma que "no tenía denuncias ni en el Anivi, ni en la seccional 17ma, ni en la Comisaría para la Mujer ni en la Central". "Es una barbaridad todo lo que se dijo. Hay una mujer que hoy enterró a su marido, hay una niña de 7 años que llama por su padre, hay una familia detrás de todo esto con un dolor muy grande por haber perdido a un familiar y a una persona excelente", agregó. Y dejó en claro que no es verdad que su hijo dejó un carta donde confesaba no solo el abuso de esa adolescente y otros más, como habían revelado familiares de la supuesta víctima.

"No hay denuncias, es todo mentira, eso de que hay una carta también es mentira. No hay violaciones hacia nadie, hay muchos que hablan sin saber. He perdido un hijo y no queremos que se difame a una persona que no se puede defender. Somos gente de bien, gente de trabajo, gente humilde, gente que nos conoce todo el mundo, gente que nunca ha tenido un problema ni con un simple policía, nunca, jamás", sostuvo.

La mujer reveló que el jornalero tomó la drástica decisión al enterarse que estaban tramando atacar su vivienda. "Ese día se fue de la casa porque venían derecho a quemársela. Fue para que su esposa e hija se quedaran ahí y para protegerlas. Se la iban a quemar sin haber una denuncia de nada". Y siguió, con mucha bronca: "Es un dicho que dijo la niña. No sabemos si pasó o no pasó, eso lo tendrá que determinar la Justicia. Si él hizo algo ya pagó con su vida. Y si no lo hizo somos nosotros los que vamos a limpiar el nombre de él, pero siempre por vías legales, sin difamar a nadie".

Si la pesquisa señala a J.A. como responsable, la acción penal quedaría extinta por la muerte del imputado. En otras palabras, se archiva la causa.