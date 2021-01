Un impresionante accidente de tránsito ocurrió durante la mañana de ayer cuando el chofer de un camión recolector de residuos del municipio de Rawson, perdió el control del rodado, chocó contra un auto que estaba estacionado, terminó volcando e incrustándose contra una vivienda.

El hecho se registró en Boulevard Sarmiento antes de San Miguel, alrededor de las 8:30. El hombre tuvo que ser hospitalizado. Además, el impacto destrozó la pared de una casa y parte del camión ingresó por la cocina de la familia Santaella. Afortunadamente, los cuatro ocupantes, no se encontraban en ese sector de la casa porque podría haber sido una tragedia.

"Sentimos un estruendo muy fuerte y olor a gas, había humo también. Cuando me asomé a ver quedé muy asustada, no entendía que pasaba. Mi marido entró a sacarnos a mí y a mi hija. Como yo tengo una discapacidad no me movilizo bien y me lastimé al salir", contó la mujer en diálogo con Diario de Cuyo.

Según dijo, además de la pared, perdieron la heladera, cocina, televisor, bajomesada, un horno eléctrico y el lavarropa.

El vehículo era conducido por David Guerra, de 41 años, circulaba de Este a Oeste y, según su propio relató, intentó esquivar a un perro, lo que hizo que chocara con un auto Dodge 1500 y luego volcara.