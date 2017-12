Los pesquisas quedaron desconcertados tras el erróneo allanamiento

Gustavo Antonio Yúdica se había levantado temprano, tomó unos mates y se disponía para ir a trabajar a la Municipalidad de Pocito como todos los días, pero un fuerte ruido en la ventana y luego un grito de "¡policía, policía...!" lo obligó a buscar rápidamente la llave antes que le volteen la puerta. Ni bien dio la última vuelta de llave, cinco personas armadas vestidas de civil ingresaron violentamente a su hogar.

Le apuntaban y le exigían que mantenga las manos a la vista. Yúdica, hasta ahí, no entendía nada. "Les preguntaba a quién buscaban, me decían que la dirección Granaderos 819 y le decía que mi casa es la 895, pero no me creían", contó el hombre a DIARIO DE CUYO. Se trataba de personal de la Policía de San Juan. Con tamaño desorden, se despertó su esposa, su hija de 17 años, otra de 15 que tuvo una crisis de nervios (tiene un problema cardiáco, contó) y un nene de 3 años que se largó a llorar.

Y agregó, "les dije que me permitieran mostrar las boletas de servicio para que vean la dirección, y nada, hasta que todo se calmó". La bronca de Yúdica fue que su familia se despertó en pleno y el llanto de uno de sus hijos lo sacó. "No puede ser que allanen una casa y se equivoquen tanto en la numeración, ni siquiera era la casa de al lado, la que buscaban queda como a 100 metros", explicó.

La orden de allanamiento tenía la firma del juez Benito Ortíz, del Pirmer Juzgado de Instrucción, y era por la causa de un robo de un automóvil en la provincia de Mendoza. Buscaban a un sujeto llamado Alfredo Castillo que estaba domiciliado en calle Granaderos 819 de la V° Aeroparque.

El cartel de la numeración de la discordia

Según le explicaron los policías a Yúdica, la confusión fue por el cartel. En la borrosa chapa de la puerta de casa donde debía decir 895, sólo se veía el 8 y el 9, y como al medio de los dos números estaba rayado, los pesquisas creyeron que era un 1, y así formaba el 819, justo la numeración que buscaban en la calle Granaderos.

"Por qué antes de entrar por la fuerza, no preguntan; por qué antes de apuntar con un arma y generar lo que generaron en mi familia no atendían mi explicación, si era sólo revisar mi documentos, los de la casa y listo", explicó Yúdica. "Mi hija de 15 tiene un soplo en el corazón y le dio una crisis, eso no lo puedo dejar pasar", sentenció.

Yúdica dijo que este jueves por la mañana, tras ir a la Comisaría 6ta y al Primer Juzgado, radicará la denuncia en Fiscalía.