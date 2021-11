Un escalofriante suceso sacudió a los vecinos de La Plata en las últimas horas. Es que un sujeto abusó de una mujer humilde cuando estaba yendo en bicicleta a buscar a sus hijos a la escuela. Según contaron los familiares, la policía no le quiso tomar la denuncia en el momento porque “estaban haciendo cambio de turno” y ahora no encuentran al delincuente.

Los vecinos, al enterarse de la noticia decidieron realizar una manifestación para pedir justicia por la mamá y más seguridad en la zona, que incluya no solo policías sino también luminarias y el corte de la maleza, ya que varios niños y madres circulan por el lugar para poder asistir a la escuela que queda en plena ruta.

Contó en Facebook cómo fue abusada cuando intentaron robarle

La víctima decidió volcar su versión a través de las redes sociales sobre lo ocurrido en la zona de Melchor Romero. “Ayer fue mi peor día. Yendo a buscar a la escuela por la calle 185 y 32, me sale un pibe del campo para querer robarme. Me pedía el celular y yo no lo tenía, no lo había llevado”, recordó.

Si bien hubo algunas versiones que aseguraban que la había secuestrado y violado en un descampado cercano, ella desmintió esa versión y relató cómo fue el ataque. “Como vio que no lo tenía, me manoseó toda y me pegó. Gracias a Dios no pasó a mayores porque empecé a gritar, a pedir ayuda, y él se fue”, resaltó.

Fuente: Crónica