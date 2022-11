El 30 de diciembre de 2020 Martín Alejandro Iragore (34) recibió 3 años de prisión sin encierro por lesionar, amenazar y dañar bienes de su expareja, y por no obedecer una orden judicial. No debía cometer otro delito pero su obsesión por esa mujer lo llevó a perder la cabeza el último viernes, cuando ella no respondió los múltiples mensajes que le envió, usó un alambre para abrir la puerta del departamento de ella en Capital y luego le prendió fuego. Ayer, confesó esas maniobras ante la jueza Gema Guerrero, que aceptó el acuerdo de juicio abreviado que le propuso el imputado y su defensor Alejandro Castán con el fiscal Ignacio Achem y el ayudante fiscal Jorge Sánchez (UFI Cavig). Lo condenó a 3 años y 10 meses por violación de domicilio e incendio. Y le unificó esa pena con la anterior en un solo castigo de 6 años y 10 meses.