Delincuentes le dieron un duro golpe a una familia de trabajadores: se metieron a un salón que tienen en su casa de Rawson y de allí sustrajeron aparatos de su productora de sonido, valuados en unos $600.000, dijeron las víctimas (pidieron a este diario que no se revelen sus nombres).



Los ladrones eran al menos dos y quedaron filmados por las cámaras de seguridad de una propiedad cercana. Eso sí, el ataque no fue registrado completamente, pues los propios sujetos arrancaron esas cámaras y también se las llevaron. Y eso no fue todo, pues además intentaron ingresar a un local de ropa ubicado al lado de la casa de donde se llevaron los aparatos, pero afortunadamente no pudieron.



Todo ocurrió durante la madrugada de ayer, sobre la calle República del Líbano, cerca del cruce con Catamarca, en Rawson. En los videos se puede ver que a las 3,30 los delincuentes se paran en la vereda de la casa, miran y se van. A eso de las 5,30 regresaron decididos a todo: treparon por el frente y luego se descolgaron por el fondo, donde rompieron una puerta de vidrio y accedieron al interior de un salón donde estaban los aparatos. Se trata de varios artefactos de sonido, como dos parlantes aéreos, una compactera, una notebook, micrófonos inalámbricos, cables y aparatos de luces, enumeraron con mucho pesar los damnificados. "Tenemos una pérdida de $600.000. Arrancaron las cámaras de un vecino. Estoy muy enojado con la sociedad misma, esos tipos son unas lacras", disparó uno de ellos.



El golpe pudo ser más grande pero algo impidió que los sujetos pudieran ingresar a la tienda "Ángeles", donde llegaron a forzar un ventilete pero no llegaron a entrar. "Ahora uno queda con miedo, con las cámaras uno estaba más tranquilo pero ahora no las tenemos. Uno no puede trabajar así, hay que tener mucha precaución", dijo la dueña del local.



Un llamado al 911 alertó sobre el ilícito y la Policía detuvo en la zona a un sospechoso, de quien no quisieron revelar su identidad. Ahora investigan para determinar si participó en el hecho y también para dar con el otro sujeto.



La denuncia fue radicada en la seccional 6ta.

Lo desvalijaron



Un hombre de Buenos Aires que vino a San Juan y se quedaba en la casa de un amigo, en Alto de Sierra, Santa Lucía, salió algunas horas en la noche del miércoles y le robaron un TV, un parlante, un horno eléctrico, una valija, calzado y varias prendas, entre otras cosas. La víctima se llama Ricardo Rafaelli (57), dijeron fuentes policiales.