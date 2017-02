‘Para mí, me estaban esperando. Alguien me vendió’, especula el camionero Daniel Sánchez. No le cierra que justo la noche que llegaba de viaje, y en el momento en que bajaba de su camión, haya sido emboscado por dos delincuentes armados que lo tomaron a golpes y le robaran un maletín con 20.000 pesos en efectivo, cheques y documentación.



Evidentemente el objetivo de los asaltantes era el transportista y lo que traía consigo porque no entraron a su casa en avenida Libertador, al Norte de Galíndez, en Marquesado, Rivadavia. Sospechan que los ladrones pensaban que traía más dinero. Por el contrario, Sánchez aseguró que jamás maneja efectivo y que ayer llevaba ese dinero porque tenía que cargar combustible.



El camionero llegó a las 3 de la madrugada de ayer y estacionó su camión. ‘Yo me bajé y me aparecieron estos delincuentes. Venían de la calle’, relató brevemente. Los sujetos emprendieron contra él y le cortaron el paso antes que ingresara a la casa. La versión es que tenían puesto cascos de moto y llevaban armas, tipo revólveres.



Uno de los asaltantes se le fue encima al transportista y le pegó un ‘cachazo’ en la cabeza con el arma, a la vez que le arrebataron el maletín que traía. Después de robarle el portafolio, los ladrones corrieron hacia la calle y escaparon en una moto, explicó la propia víctima, quien señaló que perdió 20.000 pesos, cheques y documentación.



Él mismo piensa que fue una ‘entregada’, porque aparentemente lo estaban esperando, eran las 3 de la mañana y sólo fueron por su maletín.