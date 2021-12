Un productor agropecuario y veterinario del sur de Santa Fe fue torturado con una picana eléctrica y una pinza por 4 delincuentes, quienes luego le robaron su auto Citroën C5, más de $200.000 en efectivo y 10 corderos que estaban frizados para entregarse en Navidad.

El hecho delictivo tuvo como víctima a Francisco “Pancho” Aguzzi, y fue denunciado recientemente por la Federación Agraria Argentina (FAA). Ocurrió el 23 de diciembre en el departamento de San Eduardo, ubicado en el sur del territorio santafesino. En este marco, la entidad reiteró su pedido de que haya mayor seguridad en los campos.

Tras ingresar a la vivienda de Aguzzi, los delincuentes lo torturaron con electricidad y usaron la pinza para apretarle los dedos. En diálogo con TN, el productor detalló: “Entraron totalmente encapuchados entre la 1 y 1.30 de la madrugada. Me ponían la punta de un cable pelado que cortaron de una bomba eléctrica. Tenían un arma de fuego y me robaron otra que yo tenía, que era de mi abuelo. Amenazaron con matarme”.

Aguzzi calculó que “estuvieron unas 4 horas y me dejaron atado. Se fueron en mi auto, no vi que ellos anduvieran en algún vehículo”. El productor quedó herido e inmovilizado hasta que al otro día a las 9 de la mañana lo encontró su hija.

Tras estar internado durante un día en el Hospital “Doctor Alejandro Gutiérrez” de Venado Tuerto, Aguzzi fue dado de alta. “Agradezco a la gente del hospital que me atendió espectacular, desde el director hasta todos los médicos, los enfermeros y la gente de la ambulancia que fue a buscarme. Tengo 3 operaciones de corazón, pero se ve que me anda perfecto, porque lo que sufrí fue mucho y se la bancó bien”.

Los campos en el sur santafesino son “tierra de nadie”

En declaraciones que fueron difundidas por la Federación Agraria, Aguzzi comentó: “Solo deseo que esto no le ocurra a otra persona. El partido de San Eduardo, y el sur de Santa Fe en general, es tierra de nadie. El distrito debe tener más de 60.000 hectáreas y la patrulla rural recibe $4600 por mes de combustible. Para colmo, la camioneta que tiene la guardia rural es del pueblo y no de la policía. Es realmente una vergüenza”, indicó.

“Agradezco estar vivo”, afirmó Aguzzi y deseó que “nadie más viva lo que yo viví”. En ese sentido, enfatizó: “Debemos prevenir a los productores para que estén alertas, porque estos hechos de inseguridad son los que hacen que la gente se vaya del campo. La inseguridad es tremenda, sumado a todos los problemas que tenemos”.

Al respecto, durante la charla con TN, el productor cuestionó: “Ya pasó casi una semana del hecho, y todavía no sabemos si se fueron con mi auto, por la ruta 33, para el lado de Rufino o el de Venado (Tuerto). Esta es una ruta nacional, que une a Rosario con Bahía Blanca. Es vergonzoso que, por ejemplo, no tengamos cámaras en la ruta. Esperemos que este caso sirva para algo, y que las autoridades tomen conciencia de que trabajando es la única forma en que se puede sacar adelante a este país. Porque nosotros producimos riqueza genuina de la tierra, y llega un momento que te dan ganas de decirles que vengan a cosechar ellos”.

Por otra parte, comentó que desde el Ministerio provincial de Seguridad y algunos legisladores se comunicaron con él para solidarizarse. Asimismo, se están “organizando con los vecinos” para prevenir la inseguridad. En su caso particular, dijo que adquirirá dos perros adiestrados. “El que entra (a robar), no sale”, advirtió.

Asimismo, ironizó: “Para muchos que hablan de los derechos humanos, estos chicos que me robaron fueron generados por los que damos trabajo y somos los culpables de que ellos no hayan tenido las mismas oportunidades que nosotros. Así que yo me siento responsable de la necesidad de estos chicos de querer robar, torturar y matar”.