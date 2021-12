Este lunes, mediante un juicio abreviado del sistema de Flagrancia, un hombre identificado como Gustavo Daniel Toro fue condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional (no irá a la cárcel) por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Además, recibió la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento a distancia no menor de 300 metros, prohibición de contacto y reglas de conducta.

Fuentes judiciales informaron que el violento hecho se produjo el pasado sábado en la madrugada, en el interior de una casa del Lote 59, en Chimbas. Toro llegó a su domicilio, en el cual vive con su mujer y una hija y al ingresar a la cocina, comenzó a discutir con su pareja. Luego le propinó una cachetada en el rostro y le dio varios golpes de puño hasta que involuntariamente le pegó a la ventana, rompiéndose la misma y cortándose en una de sus manos.

La víctima se fue al dormitorio para calmar a su hija y, de paso, alejarse del agresor, pero éste último la siguió y la amenazó diciéndole: “Llamá a la policía, decile todo lo que te hice. Llamala porque te voy a terminar matando. Yo voy a caer preso, pero en algún momento voy a salir y vos me vas a pagar todo lo que me has hecho”.

El propio agresor fue quien dio aviso al 911. Al llegar la policía al domicilio y luego de entrevistarse con la víctima, los uniformados procedieron a la aprehensión de Toro.