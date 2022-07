Matías Carlos Farías pasará 6 meses en el Penal de Chimbas luego de haber recibido su sentencia por el delito de Lesiones y Amenazas en Concurso Real contra su expareja. Según las fuentes, la víctima protagonizó un hecho de violencia de género en su domicilio cuando Farías la fue a visitar en el 2021.

En ese entonces, no sólo la sujetó con fuerzas de los brazos sino que le golpeó el ojo y la mordió. Ella pidió auxilio y él respondió con un jalón de pelos y un puñetazo en la cabeza. La mujer radicó la denuncia y se separó. Farías no se presentó en la audiencia de formalización y se lo declaró en rebeldía.

El 11 de julio de este año, la víctima salió de una iglesia de Rawson y escuchó que su ex la silbaba pero ella ignoró el hecho y comenzó a caminar rápido. Pero al poco andar Farías la cazó del cuello y la golpeó contra la pared. Luego la estranguló con la manos y le dijo: "Te voy a matar hija de puta. Por qué me has dejado así tirado. Cuando no me ayudes voy a matar a tu mamá y a tu hija".

Posteriormente, volvió a darle una golpiza y como pudo logró irse corriendo. Tras radicar una nueva denuncia, fue condenado a 6 meses de prisión efectiva.