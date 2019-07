Herido. Cristian "Ratita" Funes ayer, cuando era trasladado desde el Marcial Quiroga al Hospital Rawson. Personal de Seguridad de ese nosocomio intentó impedir el trabajo del fotógrafo de este diario.

Un sujeto caucetero conocido en el ambiente delictivo por sus numerosas caídas por robos, quedó en grave estado por una descarga eléctrica. En la Policía creen que sufrió las lesiones cuando intentaba desmantelar un transformador para robar cobre, dijeron altas fuentes policiales. El herido es Cristian Funes (29) y es uno de los "Ratita", como lo apodan a él y a sus hermanos.



Su familia no quiso hacer declaraciones a este diario y en la Policía no saben dónde ocurrió el hecho, que tomó conocimiento recién cuando ingresó al Hospital César Aguilar de Caucete con quemaduras en las manos, el pie izquierdo, el cuello y la cabeza.



Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, cerca de las 21.30 del último domingo un hermano de la víctima lo llevó en moto hasta su casa en el interior del Barrio Área II, en Caucete.



A ese sujeto ayer la Policía lo buscaba porque la sospecha es que junto con Funes estuvieron tratando de violentar un transformador cuando ocurrió el accidente. Al parecer, una vez que recibió la descarga desistieron de seguir con la maniobra delictiva y lo llevó hasta su vivienda.



Lo concreto es que una hermana de Funes lo recibió en la casa y de inmediato advirtió que tenía marcas en la piel compatibles con quemaduras. Pensó que podían indicar algo grave y no se equivocó, porque una vez que lo llevó hasta el hospital departamental los médicos descubrieron que la descarga eléctrica había causado un daño muy grande en la parte interna de su organismo.



Es por eso que lo trasladaron de urgencia al Marcial Quiroga, donde pasó la noche con cuidados intensivos en la parte de Cirugía Plástica y Quemados. Ayer por la mañana lo derivaron al Hospital Rawson, donde anoche continuaba internado en delicado estado, señalaron voceros policiales.



Policías de la seccional 9na intentaron entrevistar a la víctima cuando entró al hospital de Caucete, pero no consiguieron nada valioso para la investigación porque el sujeto solamente largaba insultos al aire, explicaron los pesquisas. Y después fue imposible porque lo medicaron y quedó inconsciente.