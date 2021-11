El productor televisivo Diego Gvirtz, tras ser liberado luego de estar dos días preso por el presunto robo de un auto a Claudia Faena, hermana del empresario y dueño de hoteles Alan Faena, aseguró que fue denunciado y detenido de manera “malintencionada” por un robo que no cometió: “Hay responsables de que yo haya estado dos días preso”.

Gvirtz enfrenta una causa penal por el supuesto hurto agravado de la camioneta Honda HRV de la hermana del dueño del hotel Faena, en Puerto Madero, ocurrido anteayer, cuando se hizo pasar por un amigo de la empresaria y le pidió la llave del vehículo al encargado de estacionarla. Luego lo llevó al Four Seasons de Retiro y lo dejó en el estacionamiento.

“Yo le llevé la camioneta a Claudia [Al Hotel Four Seasons], a quien no conozco, por pedido de su amiga Viviana”, explicó hoy frente a varios medios de comunicación. “A Viviana la conozco mucho y ella a mí, sabe que yo no me voy a robar un auto, como sé que ella no se va a robar un auto. Y ella fue a decirle a Claudia lo que había pasado, y yo después fui [al Faena] a contarle también a Claudia, así que todos sabían y saben que yo no robé nada”, afirmó.

“¿Cómo va a haber un robo si le devuelvo el auto? No hay robo. Hay un delito sí por parte de quienes me denunciaron. Estuve preso dos días y para mí cada minuto cuenta (...) Hablaré con mis abogados para ver a quién se le realiza una denuncia. Hay responsables de que yo haya estado acá [detenido] dos días. El delito lo cometieron quienes me denunciaron”, expresó.

Cómo fue el hecho

Si bien trascendió ayer, el hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 15.30 en el hotel Faena del cual es dueño Alan Faena. Allí, Gvirtz le dijo al empleado del valet parking que debía retirar el auto de Claudia Leticia Faena, hermana de Alan Faena, dueño del hotel. Según la denuncia, el hombre habría dicho que tenía la autorización de ella.

Según las fuentes, Gvirtz se llevó así el auto marca Honda modelo WR-V, hecho que quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Luego, gracias a otras cámaras y a que el auto cuenta con geolocalización, se pudo reconstruir el recorrido que hizo el hombre conduciendo el vehículo hasta otro hotel de cinco estrellas, el Four Seasons de la calle Posadas al 1.000, en Retiro, donde lo dejó en el garaje.

La damnificada hizo la correspondiente denuncia ante la Policía de la Ciudad y así fue que personal de la Comisaría Comunal 1 de esa fuerza, reconstruyó el recorrido del automóvil y lo recuperó en el hotel de Retiro.

Más tarde, mientras recababan testimonios de los sucedido, la Policía fue alertada sobre que Gvirtz había regresado al restaurante del hotel Faena y, tras la consulta judicial correspondiente, lo detuvo.

El productor quedó detenido bajo la imputación de “hurto automotor” a disposición de la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 1, Vanesa Peluffo, y como se trata de un delito excarcelable fue puesto en libertad luego de estar 36 horas en la comisaría Vecinal 1 E.