Luego de que saliera a la luz el caso de una mujer que denunció a un médico por abuso sexual, otra supuesta víctima tomó coraje y contó lo que vivió hace tres años con el mismo profesional. La joven de 27 años dialogó con DIARIO DE CUYO -pidió reservar su identidad- y dio detalles de la noche en la que fue atendida por Andrés Navarro, en las instalaciones del CEAC.

El hecho -según consta en la denuncia- ocurrió en mayo del 2018, alrededor de las 22. Ella llegó hasta el servicio de urgencias del CEAC por un golpe en la cabeza, acompañada por su marido y cuando fue atendida, el profesional le recetó un inyectable.

"Lo mandó a mi esposo a buscar lo que me tenía que colocar y en ese momento me dijo que aprovechara, que le dijera la verdad. Que si era víctima de violencia, que le dijera la verdad", expresó.

Luego, le pidió ir a un sector de camillas para colocarle la inyección y le dijo que debía recostarse. "Me decía 'flaquita' todo el tiempo, con demasiada confianza y me bajó los pantalones hasta la rodilla, dejando al descubierto mis partes íntimas. En un momento me masajeó la cola", amplió.

La mujer sostuvo también que Navarro se le acercó mucho al rostro mientras le acariciaba la mano. "Me quedé helada por lo que estaba viviendo y no pude gritarle a mi esposo. Cuando me pude levantar, me mareé, él me agarró y me seguía acariciando. Al salir del lugar, sólo quería irme a mi casa. Mi marido todo el tiempo me preguntaba qué me había pasado porque no paré de llorar en el camino", indicó y agregó que en su casa, con un poco más de calma, le contó a su esposo el episodio desagradable.

La joven detalló que en ese momento, no sabía el nombre del médico y en el CEAC nunca le quisieron decir. "Al tiempo nos llamaron por una encuesta sobre el lugar y les contamos la atención que recibimos. No nos dijeron quién era el médico pero que iban a tomar cartas en el asunto pero nunca pasó", resaltó.

La paciente aseguró que nunca más iba a volver pero en noviembre del 2018, regresó para hacer atender a su marido y vio que Navarro tomaba la guardia. "Me puse muy nerviosa, tenía miedo. Mi esposo lo reconoció y decidí denunciarlo", remarcó.

En ese entonces, radicó su denuncia en la Comisaría para la Mujer pero no sabía su nombre, hasta hace algunos días cuando leyó que un médico del CEAC fue denunciado por una paciente por acoso y "sospeché que fuera él". "Leí el caso y supuse por lo que le hizo a la chica que era el mismo médico. Cuando mostraron su foto, lo confirmé. Al verlo, reviví lo que había pasado hace años. Fue horrible", sentenció.

Desde ese minuto y con la firme decisión de que "nadie vuelva a pasar por lo mismo", se acercó a CAVIG a denunciarlo con nombre y apellido. "No puede seguir con tanta impunidad, sentí alivio al saber que me escucharon pero no quiero que ninguna persona pase por lo mismo que yo", sostuvo.

Para finalizar, se solidarizó con la otra víctima y dijo que "confié en un médico y me paralicé con lo que me hizo porque no podía creer lo que estaba viviendo; no tiene que atender más".

Navarro actualmente está en libertad, a pesar que el pedido de los fiscales fue de 60 días de prisión preventiva, algo que no hizo lugar la jueza Gema Guerrero.