Acostumbrada a relatar episodios policiales, la conductora de Canal 26 Melisa Zurita vivió en carne propia un episodio espeluznante cuando la expareja de su marido irrumpió en la noche del sábado e intentó asesinar a ella y a Emma, su hija de 4 años.

“Me dijo ‘te voy a acuchillar primero para que vea tu hija cómo te mato’. Es la ex de mi marido, vino con dos hombres más”, contó Melisa a la señal, donde es la cara de uno de los noticieros, sobre la mujer que identificó como Geraldine Martínez, quien supo ser novia de su pareja y padre de su hija, Gustavo Holstein.

“Yo le di el celular y pedía que por favor no le hagan nada a mi hija. En un momento saqué fuerzas de donde no tenía para agarrar a Emma y me fui corriendo al parque”, relató Melisa, entre lágrimas.

“Me gritaba ‘te vamos a agarrar hija de puta’ mientras me corría. No sé cómo trajo a esos dos hombres, ella tiene muchos contactos y dinero. Tenía el buzo lleno de sangre, no sé por qué. Sé que tuvo intentos de suicidio hace un tiempo pero también pudo haber sido porque para entrar a la casa tuvo que romper al alambrado”, aseveró.

“Ella vivió en esta casa y conoce todos los movimientos. Me robó el auto y en la seguridad del barrio la detuvieron porque decía que era Melisa y los guardias enseguida tomaron recaudos”, aseguró la periodista, sobre la mujer que hoy está imputada en una causa que quedó en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó.

“Ella esperó a que mi marido Gustavo no esté, tenía todo planificado para matarme. Se la llevaron detenida pero tengo miedo que la liberen. Ella ya me había amenazado. Mi hija estaba blanca, temblaba y pobrecita, ni lloró", finalizó Melisa Zunita, mientras pedía Justicia.