La casa de la víctima. Un sujeto entretuvo a la anciana cuando salió a sacar la basura, y otros dos se le metieron por el portón. Escaparon con $30.000.

Al menos tres delincuentes se las ingeniaron ayer para engañar a una jubilada, entraron a su casa de Trinidad, Capital y, después de atarla y dejarla encerrada en un baño, robaron $30.000 en efectivo y un celular, indicaron familiares de la damnificada, identificada como Susana Baños (72). Ocurrió en inmediaciones Sarmiento y Fray Mamerto Esquiú, la misma zona donde hace tan sólo 6 días, el 26 de septiembre pasado, otro anciano, Miguel Rodríguez (86), fue asaltado en su casa también por 3 ladrones que lo golpearon y huyeron con la misma cantidad de dinero. La Policía ayer no descartaba que sea la misma banda la autora de ambos golpes, dijeron los voceros.



Todo ocurrió cuando Baños salió a sacar la basura, cerca de las 9. Según la versión de una de sus hijas, un sujeto se le acercó y le preguntó por una casa de la zona que se alquila. En ese descuido la anciana no se dio cuenta que otros dos malvivientes encapuchados ingresaron por el portón del frente. Y cuando entró a la casa la sorprendieron, la tomaron de la boca para que sus gritos no fueran escuchados por los vecinos y le envolvieron la cabeza con una campera.



Los ladrones se tomaron varios minutos para revolverle la casa entera. "Calculamos que estuvieron más de una hora adentro. Dejaron un desastre", dijo la hija. De una habitación sustrajeron la plata que Baños juntaba de lo que cobra como jubilada.



Antes de escapar, los delincuentes ataron de manos a la mujer y la encerraron en un baño. Fue una vecina la que escuchó los gritos desesperados de la víctima y llamó a una hija. Recién a eso de las 11 pudieron entrar para liberarla. Anoche Baños continuaba en estado de shock.



Teniendo en cuenta los constantes hechos de inseguridad que ocurrieron en la zona en los últimos días, los vecinos dijeron que se están organizando para tomar medidas, como gestionar una alarma comunitaria.



Mientras, efectivos de la seccional 3ra trabajaban ayer para dar con los delincuentes.