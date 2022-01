DIARIO DE CUYO accedió en exclusiva a las publicaciones en Facebook del confeso femicida de Yoselí Rodríguez (10) e increíblemente en una de ellas trató de "monstruos hijos de p..." a dos presuntos violadores e incluso se quejó diciendo que deben pensar que las víctimas podrían ser de la familia, como una prima. Fue el 29 de junio del año pasado, cuando compartió la denuncia pública de una chica que aseguró que dos sujetos habían abusado sexualmente de ella cuando salió a caminar. "No pueden ser tan enfermos hijos de p..., la van a pagar, salgan y den la cara perros inservibles, cobardes, no pueden ser tan monstruos hijos de p... . No conozco a la flaca esa pero podría haber sido mi hermana o prima o sobrina. Me dan asco estos giles, pagarán por esa crueldad hijos de p.... Ya basta de lastimar a seres tan hermosos como ellas las mujeres, son nuestra vida y no tienen derecho de hacerle daño perros asquerosos", escribió Juan Carlos "Pelado" Rodríguez (24). Seis meses después, él mismo era detenido y confesaba el crimen de su primita, violada en un descampado y luego ultimada de 11 cuchillazos en el cuello y el rostro en un descampado cerca de su casa en Media Agua, Sarmiento.

El sujeto tenía un perfil con el nombre "Juan Pto Madryn", ciudad chubutense donde estuvo parando en los últimos dos años. Volvió a San Juan el 5 de noviembre pasado: "Gracias a Dios en mi San Juan querido. Gracias Puerto Madryn por todas las cosas buenas que viví allá, te voy a extrañar pero pronto te volveré a ver". Cabe destacar que para acelerar la lectura sus publicaciones son transcritas sin errores de ortografía y respetando los signos de puntuación, reglas ausentes en su perfil. Como en ese estado, en muchos otros Rodríguez menciona a Dios y demuestra ser creyente, como en una de las últimas publicaciones que hizo antes del femicidio, el 29 de diciembre: "Otro día más, quizás sea el último o quizás no, pero acá estamos empezando con todo. Dios gracias por abrir mis ojos y despertarme en este día, a disfrutar la vida que solo es una y no la tenemos comprada. Buen día". El día anterior había escrito: "Le aprendí mucho a esta vida y por eso es que la vivo día a día, minuto a minuto. Gracias mi Señor por hacerme cada vez más sabio, más fuerte y más paciente. Acá estamos en todo momento y vos estás conmigo, nunca me dejes solo, gracias por eso". Por otro lado, agradeció a Dios por poder haber recibido la Navidad otra vez en San Juan: "Otra Nochebuena con mi gente, gracias Diosito por darme la oportunidad de volver con mi gente (...)", escribió el 24 a la noche.

Cambiando a otro tópico recurrente en su Facebook, hay que mencionar la droga. Por ejemplo, el 5 de diciembre último compartió un estado que decía "Unas ganas de fumarme un buen porro, un porro gigante de flores" y él agregó: "De una y quedar re loco". Por mencionar otra publicación, el 4 de julio publicó: "Unas ganas de cog..., cog... un porro y quedar re loco". Mientras que el 19 de abril, también del año que pasó, expresó, junto a un emoji: "Aguante el porro carajo, que rico". Al respecto, algunos familiares afirmaron que la noche del crimen el "Pelado" estaba alcoholizado y también drogado.

El sujeto, luego de su llegada a San Juan, empezó a trabajar como ayudante de cocina en un comedor sobre Ruta 40, en Media Agua. No tenía antecedentes penales pero desde su entorno señalaron que solía ser conflictivo, aunque todos coincidieron en que nunca imaginaron que podía llegar a hacer algo así. Algunos deslizaron en estos días que posiblemente fue por venganza hacia Raúl, padre de Yoselí, con quien en alguna oportunidad había discutido y tenido problemas, pero en una foto publicada en Navidad respondió un mensaje de su tío, dejando entrever que todo estaba bien (ver foto de la nota).

"La familia es la que siempre está, gracias Dios por otra oportunidad con la gente que realmente amo. Nunca me alejes jamás de ellos, de nuevo mil gracias", escribió Juan Carlos Rodríguez el 25 de diciembre pasado, junto a la fotografía (de mala calidad) en la que aparece con sus familiares. Recibió un solo comentario, casualmente de su tío Raúl, padre de Yoselí: "Felicidades, los quiero mucho". "Pelado" le respondió: "Nosotros a ti tío loco". Algunas versiones indicaban que ambos no se llevaban bien.