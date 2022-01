Los hackeos de cuentas para cometer estafas son moneda corriente en estos tiempos y en esta oportunidad hasta el presidente de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima.

El propio Daniel Olivares Yapur explicó que "un delincuente hackeó mi cuenta de Google, robó mi lista de contactos y una foto incluso". Además, mostró una captura de teléfono, en la que un estafador con un número de Salta (387) y una imagen de él, ofreció vender 2.500 dólares a un precio de 198 pesos por unidad a sus contactos.

Al respecto, el cortista dijo que "no he cambiado mi número de celular ni vendo dólares, es un delincuente el que intenta estafar a mis contactos. Por favor, no responder ni cambiar mi número".