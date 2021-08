Una mujer de 84 años y su hija de 60 fueron encontradas esta mañana asesinadas en el interior de una casa de la localidad bonaerense de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, y se busca a un sospechoso que habría sido pareja de la menor de las victimas, informaron fuentes judiciales, policiales y municipales.



El hecho fue descubierto por el yerno de la mujer de 60 años, identificada como Luzmilda María Gauto, quien se dirigió a la casa situada en Perú, entre Mendoza y Tejedor, de Villa Pineral, porque ninguna de las mujeres que allí vivían atendía el teléfono.



Al ingresar, el hombre encontró a Gauto en el baño de la casa con signos de estragulamiento y golpes, y a la madre de ésta, Aída Oviedo (84), en una habitación con heridas en el cuerpo y en el cuello, por lo que llamó al 911.



Efectivos de la seccional 4ta. de Villa Pineral acudieron al lugar y también el fiscal Carlos Insaurralde, de la UFI 3 de San Martín, quien disponía las diligencias a realizarse.



Un equipo médico del SAME fue a la casa donde estaban las víctimas y constató la muerte de ambas,



Fuentes judiciales dijeron que varios sectores de la casa se hallaron revueltos, aunque las aberturas no tenían signos de haber sido forzadas.



El fiscal por el momento no descarta ninguna hipótesis del doble crimen e investiga si pudo tratarse de un robo o, si como declararon algunos vecinos y testigos, pudo haber sido cometido por una expareja de la menor de las victimas que fue vista los últimos días en la zona.