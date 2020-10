Una joven de 24 años que estaba desaparecida desde hacía una semana en la ciudad jujeña de Palpalá fue hallada muerta hoy en inmediaciones a las Serranías de Zapla y por el hecho está detenida su expareja, quien confesó el femicidio, informaron fuentes judiciales y policiales.



Se trata Gabriela Abigail Cruz, quien se convirtió en la tercera mujer asesinada en los últimos cuatro días en la provincia de Jujuy, que en lo que va de 2020 duplicó la cantidad de femicidios de todo 2019.



Según las fuentes, el cadáver de Cruz fue encontrado esta madrugada en una zona de espesa vegetación de Serranías de Zapla, unos 25 kilómetros al sudeste de la capital jujeña, donde la Policía realizaba rastrillajes en busca de la joven tras recibir un alerta sobre la existencia de un cadáver en esa zona.



"Se realizó un trabajo bastante meticuloso, se tenía identificado aproximadamente en dónde podría haber un cuerpo", dijo esta mañana a la prensa el fiscal de Investigación Darío Osinaga Gallacher.



Las tareas en el lugar fueron realizadas por personal de Criminalistica y del Ministerio Público de la Acusación, junto con bomberos, y "se actuó conforme establecen los protocolos para este tipo de situaciones", añadió el funcionario.



Por la desaparición de la joven ya había sido demorada su expareja, identificada como Matías Figueroa (23), a la que se le secuestraron dos vehículos, aunque luego quedó en libertad.



Sin embargo, este joven siguió bajo investigación hasta que anoche, a partir de nuevas evidencias, quedó formalmente detenido y a partir del hallazgo del cuerpo será acusado de femicidio.



Según el fiscal, el sospechoso "habría incurrido en reiteradas contradicciones" ya que primero dijo no saber nada y después admitió haber tenido una discusión con ella.



"Reconoce un altercado, que se habían peleado, que se habían golpeado los dos y como consecuencia ella se golpea la cabeza y fallece. Posteriormente se acercó a Serranías de Zapla y dejó el cuerpo", detalló el funcionario judicial.



El fiscal señaló que fue el propio sospechoso quien "anoche llama a un oficial de Policía para realizar una declaración voluntaria y espontánea".



Por su parte, una fuente policial consultada por Télam confirmó que el acusado "se quebró" y "confesó el crimen", lo que permitió la localización del cuerpo en un sitio al que se accede por un camino interno.



Los voceros señalaron que el cadáver de la joven ya fue trasladado a la morgue del Poder Judicial de Jujuy, donde mañana se realizará la autopsia de rigor con el fin de determinar las causas de la muerte.



A su vez, la causa pasó a la Fiscalía Especializada en Delitos Graves Contra las Personas y Femicidios, a cargo de Diego Cussel.



"Figueroa es una persona violenta, se le iba a la manos y mi nieta se defendía", contó esta mañana a la prensa Carmen Vega, abuela de Cruz, quien aclaró que a pesar de estos hechos no había denuncias radicadas con el hombre.



La mujer indicó que el acusado "estuvo participando de los rastrillajes" para encontrar a su nieta antes de ser detenido, motivo por el cual lo calificó como "un cínico" para quien pidió "cadena perpetua".



La familia de Cruz recibió las condolencias de los vecinos del barrio Santa Bárbara de Palpalá, quienes la acompañarán a partir de las 17 en la marcha que se realizará al monumento a San Cayetano en reclamo de justicia y contra la violencia de género.



Cruz (24) desapareció la semana pasada cuando salió de su casa, ubicada en dicho barrio, para realizar una compra en un almacén y nada más se supo de ella.



Mientras que el lunes último, también en Palpalá, fue hallada estrangulada Iara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el miércoles 23 de septiembre, un día antes que Cruz.



En tanto, el martes pasado, Rozana Mazala (31) fue hallada muerta en la ciudad jujeña de Perico junto a su pareja, que la mató y luego se suicidó.



Al respecto, Giovanna Martínez, referente de Mumalá en Jujuy, explicó esta tarde a Télam que en los últimos 25 días hubo cuatro femicidios en la provincia, y que en lo que va de 2020 ya suman ocho, cuando en todo 2019 hubo cuatro.



Y a partir de las estadísticas de este año, Jujuy tiene una tasa de 2 mujeres asesinadas cada 100 mil habitantes, la más alta del país, seguida por Misiones y Tucumán con 1,4; y Chaco con 1,3.



"Muy pocos femicidios sucedieron en las casas de las víctimas, siendo a partir de desapariciones, en las que luego las mujeres fueron halladas asesinadas", señaló Martínez, quien apuntó contra los protocolos que se aplican desde el Estado para esas búsquedas.



"Se tarda un montón en activarse los protocolos y en ponerse personal a disposición", indicó y puso como ejemplo que en uno de los últimos casos "cuando la familia fue a denunciar le dijeron que esperen un poco que seguramente estaba con un noviecito".



Y añadió que si bien el Gobierno de la provincia ayer presentó un protocolo para casos de desapariciones sólo lo hizo "a raíz de que a nivel nacional se está observando lo que está pasando en Jujuy" ya que cuando desde las organizaciones se hacen pedidos "no se las escucha".