El cadáver de un hombre mayor de edad fue hallado este lunes, en uno de los lagos de la zona de los bosques del barrio porteño de Palermo y se investigan las causas del deceso, informaron este lunes fuentes policiales.

Lo encontraron por la mañana en el lago Victoria Ocampo de la plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Sarmiento y Berro, el mismo sitio donde el 30 de agosto último fue asesinado de una puñalada durante un asalto el ingeniero civil Mariano Barbieri.

Ante un llamado a la central de emergencias 911, arribó personal de la comisaría vecinal 14C, con jurisdicción en la zona, y de Bomberos de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaban en la extracción del cuerpo.

El cadáver apareció a medio metro de la orilla y pertenece a un hombre mayor edad aún no identificado.

"A simple vista, no se observan signos de criminalidad", dijo un vocero policial, aunque se aguardaba el trabajo de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil, y la posterior remisión del cuerpo a la morgue judicial.

Una fuente judicial reveló que, de acuerdo al primer reporte que hicieron los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) a las autoridades judiciales, la víctima llevaba de 8 a 12 horas de fallecida.

A su vez, en poder del hombre, no se halló ningún documento que acredite alguna identidad, por lo que por el momento es un "NN" no identificado. Lo único que tenía entre sus ropas el fallecido es una tarjeta SUBE para transporte público, que ahora será analizada para saber si está registrada a nombre de alguien, lo que no significa que le pertenezca.

En la causa, caratulada de manera preliminar como "averiguación causales de muerte dudosa", interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 53, a cargo del fiscal Matías Di Lello.