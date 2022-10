Pasaron cada uno de los tres días del juicio con carteles frente a Tribunales. Pidieron justicia a gritos, aplausos y golpeando ollas. Y esta mañana, lloraron abrazados al enterarse de que Sergio Raúl Benegas irá a prisión. Se trata de la familia de Alberto Ahumada, quien falleció al ser atropellado por Benegas cuando conducía con más de 5 veces de alcohol en sangre que lo permitido. “Que su prisión sirva como ejemplo para otros que conducen ebrios”, dijo con los ojos llenos de lágrimas Analía Ahumada, hermana de la víctima al conocer la sentencia.

“Son pocos años, pero por lo menos se hizo justicia, va preso. A mi hermano no me lo van a devolver nunca, pero por lo menos que esto sirva para que otras personas que conducen en estado de ebriedad tomen conciencia de que destruyen a toda una familia”, sostuvo a DIARIO DE CUYO, Analía.

Analía Ahumada, hermana de Alberto.

Minutos antes, la mujer y su otra hermana escucharon en la puerta de la Sala 3, de boca de los fiscales que intervinieron en el caso, la decisión del juez Matías Parrón de condenar a Benegas a 3 años y 4 meses de prisión efectiva e inhabilitarlo para conducir por 7 años. Emocionadas, con sentimientos encontrados, después de eso habían salido de Tribunales y, mientras bajaban las escalinatas, les había gritado a sus otros familiares: “Se hizo justicia, va preso”.

Sergio Raúl Benegas escucha la sentencia del Juez.

“Sigue habiendo casos, pero yo pido que la gente deje de tomar si maneja porque es un dolor muy grande. De estar en una fiesta y que cada uno se vaya a su casa porque al otro día tiene que trabajar, a levantarte con la noticia de que falleció tu hermano. Es algo muy triste, muy doloroso para toda la familia, hermanos, hijos, amigos, todos estamos mal. Pero por lo menos ahora sabemos que Sergio Benegas va a prisión por la muerte de mi hermano”, comentó además la mujer.

Y agregó: “Yo no quería dinero, no quería otra cosa que no sea que pague con prisión, para que sea un ejemplo para los demás conductores que manejan ebrios”.

El padre y la hermana de Alberto se abrazan luego de conocer la sentencia.

Cabe recordar que el siniestro se registró el pasado 30 de abril, cerca de las 7.30, sobre la Ruta 155 (calle 5). Ahumada circulaba por el lugar con su moto a la par, que estaba pinchada, junto a su pareja. En ese momento, el Renault Sandero que conducía Benegas lo embistió desde atrás y el hombre no resistió a las graves lesiones, perdiendo la vida en el lugar. Benegas conducía con 2,67 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite para automovilistas es 0,5.

El siniestro fatal ocurrido el pasado 30 de abril.

Alberto Ahumada tenía 49 años, era papá de cuatro hijos y sus allegados le decían "Negro" o "Beto". Vivía con su padre en Rawson, en la Villa San Damián. Era albañil. Lo último que hizo fue asistir a un encuentro familiar y salir en su moto con su pareja para llevarla a su trabajo.