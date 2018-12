Dos delincuentes atacaron a una mujer que caminaba hacia su casa con la recaudación de varios días de su quiniela, kiosco y Rapipago: desde atrás, uno de ellos le arrebató la cartera y la bolsa en la que llevaba unos $150.000, y se subió a la moto Appia 150 cc de su cómplice, dijo Sandra Bustos (57), la damnificada.



Todo ocurrió cerca de las 21.45 del pasado jueves, en Las Casuarinas, 25 de Mayo. Según Bustos, el local, ubicado en la esquina de Ignacio de la Roza y Manuel Núñez, queda a media cuadra de su casa. Pero en ese corto trayecto fue sorprendida por los dos sujetos, "que seguro no son de la zona pero les pasaron el dato", indicó. "Siento que me entregaron los de acá y eso me duele. Somos gente laburadora, todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana. Es una impotencia muy grande", lanzó la mujer al borde del llanto.



Los pesquisas de la seccional 32da ayer trabajaban para tratar de dar con los delincuentes.