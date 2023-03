Un chico de 17 años que viajaba en moto rumbo a la casa de sus abuelos en la zona norte del departamento Sarmiento perdió la vida la noche del lunes, luego de ser embestido desde atrás por un automovilista que se dio a la fuga y que fue apresado recién en la tarde de ayer. El hecho ocurrió cerca de las 22,30 del lunes en Ruta Nacional 40, entre la Calle Mendoza Vieja y Aberastain, en Sarmiento. La víctima mortal fue identificada como Juan Pablo González.

Hasta lo que pudieron reconstruir los pesquisas que dirigen el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales), el jovencito circulaba hacia el Norte en una moto Zanella 110 cc. Otro conductor que pasaba por el lugar fue quien llamó a la Policía para avisar sobre la trágica consecuencia del choque y en el acto, llegaron al lugar los efectivos de Criminalística y personal de la Brigada de Fiscalía. En la escena del siniestro, los investigadores pudieron confirmar que el automovilista no había frenado en ningún momento. También se instaló la posibilidad de que la víctima no hubiese llevado ningún casco puesto, porque no encontraron ese elemento de seguridad en el lugar.

La atención principal se concentró en poder detectar rastros del otro protagonista del accidente, quien ayer fue detenido en su casa de Rawson. Se llama Walter Alberto Rojas (55) y le secuestraron su Citroën C3 Aircross, que presenta daños. Todo indica que enfrentará una investigación por un homicidio culposo (matar sin intención) por lo menos agravado por no haberse detenido a ver qué suerte había corrido el motociclista, indicaron.