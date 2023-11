Parte de una casa de Rawson fue afectada por un incendio, al parecer, inciado intencionalmente. Al menos eso denunció el dueño de la vivienda, de nombre Fernando, quien acusó a un primo.

"Me amenazó un primo mío porque hace dos o tres semanas atrás venía a tomar acá y yo le prohibí el alcohol acá afuera de mi casa, así como mi mamá. Ella lo hizo desde un principio, yo trabajando no sabía nada, llegué de trabajar y estaba tomando y le prohibí. Él se fue y me amenazó que me iba a quemar la casa", contó la víctima desde el lugar del hecho.

Todo ocurrió durante la noche de este jueves, en una casa sobre Vidart, a metros de Agustín Gómez, en Rawson. Fue a eso de las 21.30 y las llamas dañaron varias pertenencias.

Ferrnando dijo que no estaba en el hogar y que su madre le llamó para avisarle que la vivienda estaba en llamas.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para que no pasara a mayores.