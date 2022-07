Atlético Tucumán defenderá la punta y su invicto en la Liga Profesional (LPF) cuando visite a un Independiente acosado por su crisis institucional en un partido que se jugará sin público y en cancha neutral ante el clima de violencia que rodea al club. El encuentro, correspondiente a la décima fecha, se jugará hoy desde las 11 en el estadio de Platense por disposición de las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El árbitro será Fernando Echenique y se transmitirá por TNT Sports.

Inicialmente estaba programado para el sábado a las 18:00 en Avellaneda, pero sufrió una postergación por los graves incidentes del viernes en las adyacencias de la sede de Avenida Mitre 470 tras la Asamblea de Socios. Debido al prolongado enfrentamiento entre manifestantes y la policía, el "Rojo" no volverá a jugar en Avellaneda ante su público, al menos hasta que se fije nueva fecha para las elecciones del club.

En ese ambiente, y con DT interino por la salida de Eduardo Domínguez, Independiente jugará ante uno de los dos invictos, que comparte la punta con Argentinos Juniors (16) a la vez que pelea por mejorar su promedio para el descenso.

Claudio Graf, encargado de la Reserva, debutó el sábado pasado con empate de local ante Rosario Central y en la semana perdió frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El equipo lleva cinco fechas sin ganar.

Moyano y la fecha de elecciones



El presidente de Independiente, Hugo Moyano, afirmó que "la semana próxima se decidirá la fecha de elecciones" cuando las listas aspirantes al poder acudan a una reunión con la Junta Electoral para retomar el calendario interrumpido por la Justicia en diciembre del año pasado.

El dirigente ratificó que el oficialismo no apelará la medida de la Cámara, que el 12 de julio pasado revirtió el fallo de primera instancia que postergó el acto luego de la impugnación a la lista del candidato opositor Fabián Doman.

"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", enfatizó en diálogo con Crónica TV.

Moyano, de 78 años, candidato a la reelección, hizo el anuncio al día siguiente de la caótica Asamblea de Socios en la sede de Avenida Mitre 470, donde se produjeron graves incidentes entre manifestantes y la policía. "Las imágenes fueron lamentables y demuestran claramente las intenciones que tiene un sector de Independiente, de deteriorar a la conducción del club, sin esperar que se den las elecciones como corresponde", opinó.

El líder sindical responsabilizó por la violencia a Doman, a su candidato a vice primero e intendente de Lanús, Néstor Grindetti; a la abogada Florencia Arietto, del partido Juntos por el Cambio, y a la presidenta del PRO Patricia Bullrich.