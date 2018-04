La Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a dos policías a raíz de la difusión de un video en el que un joven de 18 años acusado del crimen del chofer Leandro Alcaraz admite ser el asesino y entre sonrisas pide perdón cuando ya está detenido, informaron hoy fuentes de la cartera y judiciales.

Se trata de la oficial Mayra Robert y del oficial inspector Fernando Maya, ambos de la comisaría de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde el imputado Jonathan Acevedo (18) pasó la noche detenido.

“Hola, buenas noches Matías, soy 'Pantriste', el que mató al colectivero. Le pido, ¿cómo es?… Le pido perdón por haber matado por un boleto”, se observó al acusado, apodado “El Viejo”, en las imágenes grabadas con un teléfono celular.

En el video también se advierte que las otras personas presentes en el lugar lo inducen al joven a decir: "Matías, soy el putito loco. ¿No tenés un hombre para mí compa?", y se burlan de él. Entre risas y bromas, le piden al acusado que imite los sonidos de distintos animales como un gallina, un caballo, una oveja y el toro.

Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que, tras la difusión de las imágenes descriptas, Asuntos Internos realizó una requisa en la comisaría de Ramos Mejía y secuestró un teléfono celular en la celda donde estaba alojado el sospechoso. Ante esta situación se inició un sumario administrativo al personal de la seccional y se resolvió desafectar a Robert, quien al momento del hecho se desempeñaba como “imaginaria”, y a Maya, que era el oficial de servicio, dijeron los informantes.

Los voceros consultados explicaron que también se le dio intervención al fiscal Marcelo Diomede, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial La Matanza, quien quedó a cargo de la investigación penal. Fuentes judiciales detallaron que la defensora oficial de Acevedo formalizó una denuncia al respecto en la UFI 5 y que en las diligencias intervendrá el personal de Gendarmería Nacional.

Por otro lado, Acevedo y el otro detenido que hay por el crimen del chofer, un adolescente de 17 años apodado “Rodolfito”, eran sometidos esta tarde a una serie de ruedas de reconocimiento ante aproximadamente una decena de testigos, señalaron los voceros. Esta medida fue dispuesta por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza, quien ayer indagó a los dos detenidos.

Las fuentes consultadas se excusaron de brindar detalles sobre los resultados de los reconocimientos y del contenido de las indagatorias para preservar el éxito de la investigación. Los dos sospechosos quedaron detenidos luego de haber sido vinculados directamente con el homicidio del colectivero por un testigo que los conocía a ambos.

“Nos mandamos una cagada, loco, con 'El Viejo' matamos al colectivero”, declaró este testigo a la Justicia respecto a la frase con la que el adolescente de 17 años le confesó el asesinato.

Y añadió que le detalló: “En el camino discutí porque (el chofer) me quería cobrar el boleto y yo no tenía saldo en mi tarjeta SUBE. Como el colectivero se zarpó y me empezó a bardear lo llamé al 'Viejo' para que me lleve un fierro y lo pusimos.” El crimen fue cometido cerca de las 18 del domingo, cuando Alcaraz conducía el interno 103 de línea 620 y al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneo efectuado con un revólver calibre 38.

A raíz del hecho, durante toda la jornada de ayer hubo paro de colectivos en 26 líneas de la zona oeste del conurbano, cortes y marchas en reclamo de justicia, y el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo anunció la colocación de cámaras en cada una de las 9.000 unidades que recorren el territorio provincial.